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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toplu taşımada HES Kodu eşleştirmede son 2 gün

İHA

Toplu taşımada HES Kodu eşleştirmede son 2 gün

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte Covid19 salgını ile mücadele kapsamında toplu ulaşımı daha güvenli kullanabilmek için 25 Kasım’a kadar HES kodunun biniş kartlarına eşleştirilmesi gerektiğini hatırlattı. HES kodu ile ulaşıma geçiş sürecine son iki güne girilirken, Başkan Büyükkılıç, 845 bin kart sahibinden şuana kadar 212 bin kişinin HES kodunu tanımlayarak kartlarını kişiselleştirdiğini, olası mağduriyetleri önlemek için vatandaşların bir an önce eşleştirmeyi yapmaları gerektiğini söyledi.
Salgınla kararlılıkla mücadele eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi daha güvenli ulaşım için tüm imkânlarını seferber ederken, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların ise salgının en az hasarla atlatılması ve bulaş riskinin azaltılması kapsamında toplu ulaşımı güvenli kullanmak için HES kodu ile toplu taşıma kartının eşleştirmesi gerekiyor. Toplu Taşıma KartıHES Kodu eşleştirme süreci, 25 Kasım’da sona eriyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplu taşıma kartlarının HES kodu ile eşleştirilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi yönünde vatandaşları bir kez daha hatırlattı. Başkan Büyükkılıç, ulaşımda HES kodunun toplu taşıma kartlarına eşleştirilmesi için son 2 gün kaldığını belirterek, “Daha önce de ifade ettiğimiz gibi ulaşım sistemimizde 1 milyon 35 bin kart tanımlıdır. Toplu ulaşımı güncel kullanan ve kartında hareketlilik gözüken 845 bin kişiden, şuana kadar 212 bin kişi HES kodunu tanımlayarak kartlarını kişiselleştirdi. Kalan 633 bin kişi ise halen eşleştirme yapmadı” dedi.
Evden çıkmadan rahatlıkla internetten HES kodu eşleştirmesinin yapılabileceğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Bu işlemi evinizden çıkmadan https://kayseriulasim.com/heskodkayit internet sayfasına tıklayarak rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için sitede yer alan Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Süresiz HES Kodu ve Toplu Taşıma Kart Numarası bilgilerini sisteme kaydederek Toplu Taşıma KartHES Kodu eşleştirmenizi yapmanız önemle rica olunur. Ayrıca KAYMEK’imizin, Spor A.Ş.’mizin bütün ekiplerini takviye etmek suretiyle Kart 38 ekiplerimiz, ulaşım birimlerimiz HES kodunu kartlarla eşleştirme konusunda gerekli desteği göstermekte ve çalışmaları yapmakta. Ayrıca Alo 153 üzerinden yine zabıtamız vasıtası ile bu hizmetin verildiğini de paylaşmak isterim. Vatandaşlarımızın bir ‘alo’ demesi yeterli” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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