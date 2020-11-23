Günaydın’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, mesajında şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Başöğretmenlik” unvanının kabul edildiği 24 Kasım tarihi, 1981 yılından beri her yıl “Öğretmenler Günü” olarak kutlanmaktadır. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Öğretmenler Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır” sözüyle öğretmenlerimizin, geleceğimizin inşa edilmesinde ne denli önemli bir görev üstlendiklerini çok açık bir şekilde ortaya koyarak öğretmenlerimize tarihi bir görev ve sorumluluk vermiştir. Öğretmenlik; büyük fedakârlık ve özveri göstererek geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlarımıza hazırlayan, gücünü sevgiden alan, emek, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslektir. Her zaman, her koşulda bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması aşamasında çok önemli bir role sahip olan öğretmenlerimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin ve başarının anahtarı durumundadırlar.

Bizler de “Bana bir harf öğretenin, 40 yıl kölesi olurum” anlayışıyla ülkemizde eğitim öğretim veren saygıdeğer öğretmenlerimizin her zaman yanlarında olacağız. Dün olduğu gibi, bu gün ve yarın da tüm öğretmenlerimizi ve eğitimi, bütün imkânlarımızla desteklemeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle geleceğimize yön veren, bizlerin yetişmesinde büyük emeği olan tüm öğretmenlerimizin gününü tebrik ediyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, hain terör saldırıları sonucu şehit düşen öğretmenlerimizi ve ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olanlara sağlık ve mutluluklar diliyorum.”

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