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“Belediyeler 18 senedir kanunsuz olarak vergi ziyayı tahsil ediyor” Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: “Vatandaş belediyelere itiraz dilekçesi yazarak dava yolunu açabilir”

İHA

“Belediyeler 18 senedir kanunsuz olarak vergi ziyayı tahsil ediyor” Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: “Vatandaş belediyelere itiraz dilekçesi yazarak dava yolunu açabilir”

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 2002 yılında kanun değişikliği ile Emlak Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle kaldırılan fakat alınmaya devam eden vergi ziyayı cezası ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, “Belediyeler 18 senedir kanunsuz olarak vergi ziyayı tahsil ediyor” dedi.
Vergi ziyayı cezasının bedelinin de verginin kendisi kadar olduğunu söyleyen Mahmut Şahin, “9 Nisan 2002 yılı öncesinde bir uygulama vardı emlakla alakalı. Emlak sahibi olanlar, belediyelere bir beyanname vermek zorundalardı. 4 senede bir beyanname tekrarlanırdı. Bu beyanname belediyelere veriliyordu emlağı olanlar için. Sanki belediyelerin haberi yok bu emlaktan. Belediye her şeyi biliyor ama emlağın varsa bana beyanname vereceksin diyor. Bu emlak beyannamesi verilmemişse eğer, vatandaş bunu unutmuşsa belediye kendiliğinden bir vergi oluşturuyordu ve ihtar gönderiyordu. Diyordu ki bana beyanname vermemişsin, bir emlağın var senin ve bunun bir vergisi var. Bunun diyelim ki vergisi 500 TL ama 500 TL’de geciktirdiğin için vergi ziyayı oluşturdun. Diyelim ki 56 ay gecikti, bunun da faizi var. Vergi ziyayı demek vergi kaybı demek ama vergi alınıyor buradan. Alınmama imkanı yok ama bir de verginin aslı kadar bir de vergi ziyayı var. Fakat 9 Nisan 2002 yılında resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle bu beyanname verme zorunluluğu ve vergi ziyayı cezası kaldırıldı. Vatandaşların sadece bildirimde bulunma zorunluluğu oldu. Bildirimde bulunmayanlara da belediye yine kendisi tahsile gidiyor ve sadece gecikme cezası ile birlikte bunu tahsil ediyor ve etmesi lazım. Fakat maalesef 2002’de kaldırılan vergi ziyayı cezası 18 senedir Türkiye’deki belediyeler tarafından tahsil edilmeye devam ediyor. Yani kanunsuz, haksız, hukuksuz bir şekilde belediyeler bu vergi ziyayı cezasını almaya devam ediyorlar” dedi.

“Vatandaş kanunu bilsin ama belediyeler de uygulasın”
Vatandaşın kanunları bilmek zorunda olduğunu fakat belediyelerin de uygulamak zorunda olduklarını söyleyen Şahin, “Burada şöyle bir hak doğuyor vatandaşa, benden vergi ziyayı cezası alınmış, bunu ben geri istiyorum fakat karşımıza yine mahkemedeki usuller çıkıyor. İdarenin işlemine 30 gün içerisinde itiraz etmezseniz, hakkınız gidiyor. Kanun vatandaşa diyor ki, kanunu bilmemek mazeret değil resmi gazetede yayımlanmışsa kanunu bilmek zorundasın. Tamam vatandaş kanunu bilsin ama belediyeler neden bilmiyor? 18 senedir bu alınan paraların hesabını ki verecek? Belediyelere aldığınız paraları geri alın diye talimat gelecek mi? Bu konuda verilmiş bir mahkeme kararı da var. En üst mahkeme olan Danıştay’ın Vergi Dava Daireleri Kurulu bu konudaki en üst kararı vermiş. 2014 yılında sadece 1 dava açılmış ve sadece 1 vatandaş itiraz etmiş. Danıştay da o gün bu kararı vermiş ve demiş ki bu ceza yok, 2002 yılında kaldırıldı. Dolayısıyla bunu alamazsınız. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 4751 sayılı kanunun 7. Maddesinin b bendi ile bu 32. madde yani vergi ziyayı cezası değiştirilmiş ve hükmü kaldırılmış. O günden beri alınmaya da devam ediliyor” ifadelerini kullandı.

“Belediyelere dilekçe yazılırsa dava yolu açılmış olur”
Belediyelerin kanun değişikliği le ilgili bilgisi olmadığını ve dilekçe yazılması halinde dava yolunun açılacağını söyleyen Mahmut Şahin, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Biz bu konuyu Türkiye’deki 25 tane belediyeye sorduk. Dedik ki, vergi ziyayı cezasını alıyor musunuz? Ne kadar topladınız şimdiye kadar? Dayanağınız nedir? Belediyelerden birinin bize verdiği cevap ise, “Dilekçede belirttiğiniz vergi ziyayı cezası, her yıl tahakkuk eden verginin aslı kadardır. Cezanın ne şekilde ve kimlere uygulanacağı kanunda belirtilmiştir. Ne kadar topladığımıza dair de size bilgi veremeyiz” yani haberleri yok belediyelerin ve hala savunuyorlar. Kanuna atıf yapılmış ama kanunun değiştiğinden haberleri yok. Bizden toplanılan paralarla ilgili bize neden bilgi verilmiyor? Bu da işin ayrı bir tarafı ama vatandaş şu an itibari ile belediyelere bu ceza alınmışsa ki gelen kağıtta o ceza mutlaka vardır vatandaş belediyelere bir dilekçe verecek. Diyecek ki Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun vermiş olduğu karara istinaden 2002’de kaldırılan bu maddeye rağmen, benden alınan vergi ziyayı cezasının iadesini talep ediyorum. Belediyeden ret cevabı gelecek tabii ki ve vermeyecekler. Bunu dedikleri zaman da vatandaşa dava yolu açılacak. 30 günle bu iş geçiştirilemez. Vatandaş kanunu bilmek zorunda ve belediyeler de uygulamak zorunda. Şimdi belediyelere kim ceza verecek? 18 senedir kaldırılan bir kanuna ters olarak neden bu cezaları topladınız sorusunu kim soracak? Davaların yolu açılacak. Vatandaşlar dilekçelerini versinler belediyelere. Bu alınan haksız ve hukuksuz para geri alınmalıdır.”

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