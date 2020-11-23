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(Özel) ERÜ'den bir aşı müjdesi daha Yerli aşıda birinci fazda yan etki görülmedi ERÜ'de yerli aşı için faz-2 çalışmaları hızlandı

İHA

(Özel) ERÜ'den bir aşı müjdesi daha Yerli aşıda birinci fazda yan etki görülmedi ERÜ'de yerli aşı için faz-2 çalışmaları hızlandı

Korona virüsle mücadele kapsamında aşı çalışmasının sürdüğü Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen yerli aşının uygulandığı 44 kişide herhangi bir yan etki görülmedi. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Faz2’ye bir an önce başlamak istiyoruz. Bizim faz2’ye geçmemiz için en önemli konu güvenlikti. Güvenlik konusun da gönüllülerimizdeki güvenilirliğin iyi olması bizi çok sevindirdi" dedi.
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, yerli aşının son durumu hakkında bilgi verdi. Yerli aşının 44 kişiye uygulandığını ve herhangi bir yan etki görülmediğini kaydeden Çalış, "Bildiğiniz gibi Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirdiğimiz aşının poliklinik çalışmaları bitmişti. Klinik çalışmalarına geçmiştik. Faz1 çalışması devam etmekteydi. Bugün itibariyle 44 tane gönüllümüzün birinci doz aşıları bitmiş oldu. 3 gün sonrada üçüncü doz aşılarına başlayacağız. Bizi sevindiren konu şu ki; bu 44 gönüllümüzde herhangi bir birisinde hiçbir yan etki gelişmedi. Bu faz1 çalışması için çok önemlidir. Faz1 çalışmaları güvenlik açısından çok önemlidir. Milli aşı adayımızın güvenlik fazının iyi olması bizi çok sevindirdi. Tabi faz1 halen devam ediyor. İkinci doz 3 gün sonra yapılacak. Yaklaşık 15 Aralık’ta da biteceğini ümit ediyoruz. Faz2’ye bir an önce başlamak istiyoruz. Bizim faz2’ye geçmemiz için en önemli konu güvenlikti. Güvenlik konusun da gönüllülerimizde ki güvenilirliğin iyi olması bizi çok sevindirdi. Herhangi bir yan etki görülmedi. Sadece birkaç tanesinde aşı yapılan yerde hafif kızarık ve ağrı oldu ama bu tüm aşılarda vardır. Hatta onlara göre çok daha hafifti. Bunun dışında herhangi bir yan etkinin görülmemesi çok önemliydi bizim için. Etkinliğine de zaman içerisinde bakacağız ama faz2 çalışmalarında etkinlik daha da belli olacak. Faz1’in başarılı bir şekilde gideceğine ümit ediyoruz. Faz1 biter bitmez prosedürlere dikkat ederek hızlı bir şekilde Sağlık Bakanlığı’mızdan alacağımız izinle faz2’yi de öne almaya çalışacağız" şeklinde konuştu.
Aşının geliştirildiği ERÜ İyi Klinik Uygulama Araştırma Merkezi'nin kendini ispatlayan bir merkez olduğunu dile getiren Çalış, "Bizim İyi Klinik Uygulama Araştırma Merkezimiz yıllardır kendini ispatlamış bir merkezdir. Bizim aşı adayımız kendi üniversite bünyesindeki başka bir merkezde bu faz çalışmaları yapılıyor. Dünya çağında denetlenen Türkiye’deki tek merkezdir. Bu yüzden gerçekten dünya standartlarında prosedüre uygun bir iş yapan merkezimiz var. Bizim orada bir gönüllü havuzumuz var. Bu havuzdan da faz1 çalışmasına gönüllülerimizi aldık. Orada faz2 çalışmamız içinde gönüllülerimiz olacak ama bu arada gönüllü olmak isteyen hemşerilerimiz oluyor. Biz onlara şunu söyleyebiliriz. İyi Klinik Uygulama Araştırma Merkezimize başvururlarsa o gönüllü havuzumuza girip bu kapsamda hem aşı olmuş olurlar hem de faz2 çalışmamızda bize yardımcı olmuş olurlar. Bu konuda özellikle gönüllü olmak isteyenler olursa merkezimize bekliyoruz. Gönüllülerin faz çalışmalarında daha önce hastalığa yakalanmamış olması gerekiyor. Bu hastalar üzerinde de çeşitli çalışmalar yapılıyor. Kronik bir hastalığı var mı, yok mu onlara bakılıyor. Özellikle alerjik yapısı var mı yok mu onlara bakılıyor. Sonuçta da bir değerlendirme yapılıyor. Bu değerlendirmeden sonra gönüllü olmaya uygun olan bu havuza alınıyor. Sonrada bu aşıyı yaptırmak için gönüllü olmak isteyenler seçiliyor. Bu şekilde uygulama yapılıyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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