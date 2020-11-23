Başkan Büyükkılıç: "2021'de yüksek hızlı trenin temelinin atılacağına inanıyorum"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yüksek hızlı trenin temelinin 2021'de atılacağına inandığını söyledi.

Kayseri büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz hafta sonunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle 800 milyon TL'lik projelerin temel atma törenini değerlendirdi. Başkan Büyükkılıç, "Ulaştırma Bakanlığımızın yaptığı bu önemli ve anlamlı çalışma için 2 tane proje 800 milyon TL’ ye ulaşıyor. Kayserimiz için yıllardır Milletvekillerimizin, Bakanlarımızın gayret edip, çalıştığı ve bu sürece getirdiği önemli 2 tane proje hayata geçmiş oldu. Biz Kayseri olarak seviniyoruz. Elbette ki bu eksikliklerimizin giderilmesinden dolayı da keyif alıyoruz. Bir tanesi 7 kilometrelik Belsinden başlayıp, Kumsmall dediğimiz alışveriş merkezine kadar giden, orada gerek Oto Terminalimizi, gerekse Şehir Hastanemizi ki bu çok önemli bir hizmet zaten olmazsa olmazımızdı, Nuh Naci Yazgan Üniversitemizi de içine alacak şekilde hızlı tren garıyla da buluşacak önemli bir projeydi. İkinci olarak Kayserimize yakışmayan, Kapadokya ile birlikte telakki edildiğinde 2 buçuk milyon şuan için yolcu kapasitesi olan ve daha sonra ki süreçte bu potansiyelin daha da fazla olacağına inanıyoruz. Bu pandemi süreci geçecek, inşallah hayat normale dönecek. Bunların hepsi bu dönemlerde yatırımın yapılması fırsatına dönüşmüş olacak. Yani belki şu süreçte, bu kadar hizmete gerek var mı? Diye düşünülebilir ama daha sonra ki süreçte iyi ki yapılmış dedirttirecek olan bir projeler bütünlüğüdür. Aynı şeyi Şehir Hastanesi için de diyorlardı, Ne gerek var? Diyorlardı ama pandemi sürecinde bakıldı ki cumhurbaşkanımızın sahip çıktığı, ülke genelinde gururumuz olan ve sevdamız dediği böyle projelerin Kayserimize de kazandırılmış olması bizleri rahatlattı. Şimdi bu hizmetlerden istifade ediyoruz. İşte bütün bu güzellikleri Kayserimize yaşatan, Ulaştırma Bakanımıza teşekkür ederken, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını da asla unutmamamız ve göz ardı etmememiz gerekiyor. Milli Savunma Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Katılan tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize ve katkısı olan dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın bu şehre güzellikler kazandırdığını hep beraber görüyor ve yaşıyoruz. Darısı yüksek hızlı trene diyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç ayrıca, yüksek hızlı trenle ilgili olarak, "Cumhurbaşkanımız da, Ulaştırma Bakanımız da bu şehre böyle bir hizmetin yapılması gerektiği konusunda hem fikir. Hiçbir tereddüt yok ama prosedür ve süreç açısından zamana ihtiyaç var. Onu da hep beraber takip ediyoruz. İnşallah darısı, Yüksek Hızlı Trenin temelinin atılmasına diyelim. 2021’de de ben bu işin olacağına, temelini atacağımıza inanıyorum" dedi.

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