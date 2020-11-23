Milliyetçi Hareket Partisi’nden öğrencilere tablet desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milliyetçi Hareket Partisi’nden öğrencilere tablet desteği

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi’nden öğrencilere tablet desteği

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Melikgazi İlçe Başkanlığı tarafından 30 Ekim’de başlatılan ‘Tabletimi Sen Al’ kampanyası ile 300 öğrenciye tablet dağıtıldı.
Kayseri İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşen tablet dağıtımına MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, MHP Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, MYK Üyesi Serap Şule Kalın, Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak, parti üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrencilere kitap okumanın faydalarından bahseden MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, “Kıymetli çocuklar, benim sizlere naçizane öğüdüm her gün okumanız. Okumak insanı geliştirir, aydınlatır. Bir baba olarak da şunu söylemek istiyorum, benim de evimde genel bir sorun ve ben inanıyorum ki buradaki velilerimizin de evindeki genel bir sorun var. Bu sorun da, ‘Z Kuşağı’ dediğimiz çocuklarımız her gün elinde tablet, telefon ve bilgisayar bağımlılığından kurtulmak zorunda. Gazete okumayı, dergi okumayı ve kitap okumayı bilgisayar üzerinden geliştirin ama video oyunları veya başka türlü zaman geçirme alışkanlıklarınızın da olacağını biliyoruz. Ona da belirli saatler ayırmanızı rica ediyorum. Bu da bugün sadece benim değil, tüm dünya evlatlarının meselesidir. Teknolojik gelişme ile beraber kültürel gerileme başlıyor. Bu nedenle kültürel gerilemenin önünde durmamız burada kıymetli velilere ve öğrencilere düşüyor. Zamanınızı bölün, kendinize oyun oynayacak zamanı ayıracaksınız ama sizden özelikle ricamız, bunun yanında, oyun oynadığınız sürenin yanında gazete takip edin, haftalık dergileri takip edin ve en önemlisi kitap okuyun. Bir kitap bir insandır. Doğal olarak ne kadar çok kitap okursanız, o kadar çok dostunuz olur. En özel, en güzel arkadaş da kitaptır. Ne kadar çok okursanız, o kadar çok dostunuz olur. Hepinizin daha iyi bir kitap olması için yüce rabbimden niyaz ediyorum. Buraya geldiğiniz için teşekkür ediyor ve burada bizlere yardımcı olan hayırsever arkadaşlarımıza, iş adamlarımıza ve dostlarımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.
MHP Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ise, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi şartları ağır bir şekilde seyrediyor. Bundan en çok da öğrenci kardeşlerimizin etkilendiğine biz şahitlik ettik. Peygamber efendimiz, ‘İlim Çin’de de olsa gidip alınız’ buyuruyor. Öyle bir dönem içerisine denk geldik ki kardeşlerimiz, evlatlarımız, öğrencilerimiz hemen yanı başındaki eğitime dahi, ilime dahi ulaşamaz vaziyet içerisindelerdi. Biz de bu noktada devletimizin diğer kurumlarının da faaliyetlerine destek olmak amacı ile elimizi taşın altına koymak istedik. Bu inançla yola çıktık. 30 Ekim itibari ile internet sitesi üzerinden kampanyamızı başlattık. 3 hafta içerisinde bitireceğimizi duyurmuştuk. Bugün 23 Kasım yaklaşık 3 haftayı biraz geçirdik. Kampanyamızı faaliyete erdirdik. Kampanyamız başladığı günden bugüne değin ilk tablet bağışını İl başkanımız yaparak başlattı kampanyamızı. Yaklaşık olarak 300 tablet, bu da rakama vurduğumuz zaman 150160 bin TL gibi bir miktara tekamül ediyor. 3 hafta içerisinde Kayserili hayırseverlerimiz ile teşkilat mensuplarımız ile bu miktarda bir para toplandı. Buna istinaden de ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize dağıtmak arzusu ile burada toplandık. Kampanyamıza başladığımız günden 1 hafta içerisine kadar yaklaşık 2 bin tane başvuru aldık. Bu 2 bin başvuruyu sonlandırdıktan sonra bizim için en zor kısım değerlendirmekti. Yani hangi ihtiyaç sahibine verilecek, kimin daha çok ihtiyaç sahibi olduğunu değerlendirebilmek oldukça güçtü. Biz de bu görevi ilçe kadın kolları başkanımız, Olcay hanıma tevdi ettik. Çünkü kendisi de bir anne ve değerlendirme yaparken annelik vicdanı daha realist daha doğru bir değerlendirme yapacağını düşündük. Hiç bir şekilde siyasi görüşü veya ayrımlara tabi tutmadık. Başvuruda bulunan 2 bin ailemizi, 2 bin öğrencimizi isim kısımları kapatılarak bir değerlendirme yaptık. Bu değerlendirme neticesinde 300 tane öğrencimize daha çok ihtiyaç duyduğunu göz önünde bulundurarak tablet vermek için buraya çağırdık. Bu kapsam da ben değerli bağışçılarımıza ve Sarraflar Odası Başkanımız Adnan İncetoprak derneği adına 50 tane tablet bağışladı kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından öğrencilere tablet dağıtımları yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Büyükkılıç: "2021'de yüksek hızlı trenin temelinin atılacağına inanıyorum"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: "2021'de yüksek hızlı trenin ...
Yerli Covid-19 aşısı 44 gönüllüye uygulandı
YEREL HABERLER Yerli Covid-19 aşısı 44 gönüllüye uygulandı
Başkan Yalçın’dan öğretmenler günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yalçın’dan öğretmenler günü mesajı
10 yaşındaki kıza sarkıntılığa 4 yıl 2 ay hapis
YEREL HABERLER 10 yaşındaki kıza sarkıntılığa 4 yıl 2 ay hapis
Battalgazi Mahallesi'ndeki metruk yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Battalgazi Mahallesi'ndeki metruk yapılar yıkılıyor
Başkan Gülsoy’dan öğretmenler günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy’dan öğretmenler günü mesajı
Develili muhtarlardan başkanlara teşekkür
YEREL HABERLER Develili muhtarlardan başkanlara teşekkür
Başkan Büyüksimitci’den Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Büyüksimitci’den Öğretmenler Günü mesajı
(Özel) ERÜ'den bir aşı müjdesi daha Yerli aşıda birinci fazda yan etki görülmedi ERÜ'de yerli aşı için faz-2 çalışmaları hızlandı
YEREL HABERLER (Özel) ERÜ'den bir aşı müjdesi daha Yerli aşıda ...
Başkan Mehmet Cabbar’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Mehmet Cabbar’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü ...
Eşini darbeden Suriyeli kocaya 3 bin 500 TL adli para cezası
YEREL HABERLER Eşini darbeden Suriyeli kocaya 3 bin 500 TL adli para ...
Erciyes Teknopark ‘İçindeki Girişimciyi Fark Et’ etkinliği düzenledi
YEREL HABERLER Erciyes Teknopark ‘İçindeki Girişimciyi Fark Et’ ...
“Belediyeler 18 senedir kanunsuz olarak vergi ziyayı tahsil ediyor” Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: “Vatandaş belediyelere itiraz dilekçesi yazarak dava yolunu açabilir”
YEREL HABERLER “Belediyeler 18 senedir kanunsuz olarak vergi ziyayı ...
Başkan Kalkan: "Öğretmenlik Meslek Kanunu vaatte kalmasın, hayat bulsun”
YEREL HABERLER Başkan Kalkan: "Öğretmenlik Meslek Kanunu vaatte ...
Büyükkılıç: "İstikbalimizin mimarı öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz"
YEREL HABERLER Büyükkılıç: "İstikbalimizin mimarı öğretmenlerimizin ...
Ataş: "Hemşerilerimiz hayatta kalma mücadelesi verirken Kayseri'deki bazı belediyeler çalışanlarına sahip çıkmıyor"
YEREL HABERLER Ataş: "Hemşerilerimiz hayatta kalma mücadelesi ...
Günaydın’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajı
YEREL HABERLER Günaydın’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajı
Sema Karaoğlu: "Bu mesleğin temeli sevgi ve fedakârlıktır"
YEREL HABERLER Sema Karaoğlu: "Bu mesleğin temeli sevgi ve ...
Toplu taşımada HES Kodu eşleştirmede son 2 gün
YEREL HABERLER Toplu taşımada HES Kodu eşleştirmede son 2 gün
Başkan Yalçın vergisini ödedi, vatandaşlara çağrı yaptı
YEREL HABERLER Başkan Yalçın vergisini ödedi, vatandaşlara çağrı ...
Melikgazi'de internet ile vergi ödeme kolaylığı
YEREL HABERLER Melikgazi'de internet ile vergi ödeme kolaylığı
Büyükşehir'den 15 milyon TL'lik yeni yol, 15 günde hazır
YEREL HABERLER Büyükşehir'den 15 milyon TL'lik yeni yol, 15 günde ...
Küçük çocuğa sarkıntılık yapan fırıncıya 4 yıl 2 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Küçük çocuğa sarkıntılık yapan fırıncıya 4 yıl 2 ay ...
Başkan Çolakbayrakdar: Öğretmenler, muasır medeniyetin şekillendiricileridir"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: Öğretmenler, muasır ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X