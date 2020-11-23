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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir'den hasta yakınlarına sıcak ve konforlu hizmet

İHA

Büyükşehir'den hasta yakınlarına sıcak ve konforlu hizmet

Büyükşehir Belediyesi tarafından yatarak tedavi gören hasta yakınları için şehre kazandırılacak Hasta Yakını Misafirhanesi’nin temeli atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Sağlık hizmetleriyle Kayseri adeta sağlık merkezi halinde dönüştü. Güzelliklere güzellikler katacağız” dedi.
Erciyes Üniversitesi karşısında gerçekleştirilen temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, 20. Dönem Kayseri Milletvekili İbrahim Yılmaz, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, ERÜ TIP Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Haluk Kutay Taşdemir ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile davetliler katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, “Cenabı Allah verdikçe veriyor. Elhamdülillah, çok şükür diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Geçen hafta biliyorsunuz Şehir Hastanemizin bulunduğu bölgede açtığımız 4 hizmetimiz ile hafta sonunda ise çok değerli Milli Savunma Bakanımız ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın teşrifleriyle temellerini attığımız Kayserimize yakışacak havalimanı terminal binamız ile raylı sistem hattımızın temellerini attık” dedi.
10 gün önce yine aynı bölgede iki ayrı temel atıldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İki tenis kortunun olduğu kapalı tenis kortları ile engellilerin de düşünülerek projelendirildiği spor salonunun temelini atmıştık. O gün bahsettiğimiz hizmet açısından önem arz eden, sosyal içerikli çalışmamızı hayata geçiriyoruz. Adı üzerinde misafirhane. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Ecdadımız ayağı kırık leyleklere adeta misafirhaneler, vakıflar kurmuş, onlara hizmet etmiş, şimdi biz insana hizmet edeceğiz. Ben de burada ihtisasımı yaptım, dolayısıyla Erciyes Üniversitemiz Tıp Fakültemizin sorunlarını da yakinen bilen insanım. Zaman zaman bahsediyorum, Türkiye’nin her ilinden gelen potansiyelden bahsediyoruz. Kayseri sağlık alanındaki potansiyeli ile böyle bir amaca hizmet ediyor. 30’a yakın sağlık merkezini bünyesinde barındıran Kayseri’miz sağlık turizminin de merkezi olma yolunda mesafe kat ediyor. Kayseri’de sağlık turizmini canlandırmak amacıyla bir çalışma başlatmıştık, tam da Pandemi sürecinde hastanelerimizin çok önem arz ettiği bir süreçte ki, burada bir parantez açıp, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmeden geçmeyelim. Türkiye sevdam dediği, Kayserimizin de nasibini aldığı bin 600 yataklı Şehir Hastanemizi kazandırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bununla beraber Erciyes Üniversitesi Hastaneleri, Devlet Hastanemiz, özel hastaneler, butik hastaneler, diş hekimliği gibi sağlık hizmetleriyle Kayseri adeta sağlık merkezi halinde dönüştü.”
Başkan Büyükkılıç, Kayseri sevdalısı, insanlara hizmetin sevdalısı olduklarını vurgulayarak, “16 ilçe başkanımızla, tüm kamu kurum, sivil toplum örgütlerimizle birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde şehrimize hizmet ediyoruz. Güzellikleri paylaşıyoruz, bizi seven, güvenen hizmet etmemize fırsat veren hemşerilerimizi güzelliklerle buluşturmaya devam ediyoruz. Kayserimizi müzeler, kütüphaneler şehri, Kayserimizi donanımlı, eğitimli, hem kendisine, hem ailesine, hem çevresine, hem ülkesine, hem de tüm insanlığa hizmet edecek nesiller şehri yapmaya özen gösteriyoruz. Bunun yanında KYK’mızın yurtlarının sayısı artması için üniversitelerimiz ile iş birliği halinde dayanışmamızı sürdürüyoruz. İnşallah 5 bin öğrencimize hizmet verecek olan bir KYK yurtlar merkezini ilave olarak burada yapacağımızı paylaşmak istiyorum. Biz insanımızı seviyoruz, insana hizmet etmeyi ibadet biliyoruz” diye konuştu.

“GÜZELLİKLERE GÜZELLİK KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Konuşmasında “Allah bu güzellikleri elimizden almasın” diyen Büyükkılıç, şöyle devam etti:
“Kapuzbaşı ayrı bir güzel, Hacer Ormanları ayrı bir güzel, Tekir Yaylası ayrı bir güzel, Erciyes’imiz ayrı bir güzel. Erciyes’imize güzellik üstüne güzellik katmak amacıyla yüksek irtifa merkezi, sıcak su bulma çalışması gibi güzellikleri de katarak sporun ve sporcunun merkezi haline getirmeye çalışacağız. Şuanda bütün otellerimizin ön rezervasyonları yapılmış, kayağın merkezi olacak dünya standartlarındaki bu güzel hizmette Özhaseki bakanımızın kulaklarını çınlatarak, güzelliklere güzellikler katacağımızı söylüyoruz”
AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel de yaptığı konuşmada, “Hafta sonu 800 milyon lirayı bulan hizmetlerin temel atma töreni yapıldı. Kayserimiz sağlık alanında da Anadolu’nun en önemli merkezlerden bir tanesidir. Bu hizmet çok önemlidir. Ben bu hizmete halden anlayacak belediyecilik diyorum” dedi.

SOSYAL DONANIMLI MİSAFİRHANE
Konuşmaların ardından hasta yakını misafirhanesinin temeli için ilk butona basıldı. Bina oturum alanı 500 metrekare olan, toplam inşaat alanı bin 500metrekare olan Hasta Yakını Misafirhanesi Zemin+2 kattan oluşuyor. 18 adet normal konaklama odası 6 adet engelli konaklama odası bulunacak misafirhanede, toplam 24 adet oda yer alacak. Proje bünyesinde, konaklama birimlerinin yanında restoran, çamaşırhane, idari ofisler bulunurken, cephede mantolama cephe sistemi kullanılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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