Develi Belediyespor adım adım ilerliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Develi Belediyespor son oynadığı 4 maçını kazanarak yoluna emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 3. Grupta mücadele eden Develi Belediyespor ligin 5. haftasında deplasmanda Mersin ekibi Kılıç Silifke İdman Yurdu’nu 30 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Deplasmanda aldığı önemli galibiyetle ile üst üste dördüncü galibiyetine imza atan Develi Belediyespor 12 puana ulaşarak liderlik koltuğuna oturdu.

Hem iç sahada hem de dış sahada aldığı sonuçlar ile dikkat çeken Mavi Beyazlılar bu çıkışını sürdürmek istiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.