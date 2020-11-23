AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'nun 24 Kasım mesajı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeni ile bir mesaj yayımladı.

Çopuroğlu mesajında; ‘’Hayatımızın her alanında öğretmenlere ihtiyacımız vardır. Muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmek için çok çalışmak gerekeceği gibi öğrencilerimize ve öğretmenlerimize de çok işler düşmektedir. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleri yetiştirmekte böyle büyük bir sorumlulukta yine öğretmenlerimize düşmektedir. Bu sebeple öğretmenlerimize düşen bu ulvi görev onların kutsalı olmuştur. Bizlerde öğretmenlerimize gerekli saygı ve sevgiyi daha fazla göstermeliyiz. Aslında herkesin öğretmenlerimize bir şükran borcu olmalıdır. Anne ve babalardan sonra çocukların yetişmesinde en büyük görev ve sorumluluk öğretmenlerin üzerinde olmuştur. Gençlerin yetişmesinde ve onların yaşama hazırlanmasında da öğretmenler gençler için adeta rol modeldir. Başöğretmen Atatürk’ün dediği gibi ‘’öğretmenler yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır’ ’sözü ile sorumlulukları bir kat daha artan öğretmenlerimizin hakkı ödenemez. Bu itibarla başta başöğretmen Atatürk ve şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyetinin kalkınmasında milyonlarca öğrencinin yetişmesinde katkı sağlayan ve hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenleri gününü kutluyor, hepsine saygılar sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

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