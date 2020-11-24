Kayserispor'da 1 puan sevinci Kayserispor Başkanı Gözbaşı, oyuncularını kutladı

Kayserispor da, Galatasaray deplasmanında alınan 1 puanın sevinci yaşanıyor. Kulüp başkanı Berna Gözbaşı, sarıkırmızılı futbolcuları kutladı.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan ve müsabakadan 11 beraberlikle ayrılan Kayserispor'da moraller yerinde. Yeni teknik direktörü Samet Aybaba ile çıktığı ilk maçta puan alan sarıkırmızılı takımda yüzler gülüyor. 10 kişi kalınan maçta deplasmanda Galatasaray'dan 1 puan elde eden Kayseri temsilcisi, önümüzdeki haftalara umutla bakıyor.

Müsabaka sonrasında Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, "Zorlu Galatasaray deplasmanında 10 kişi kalmamıza karşın alınan 1 puanın güzel günlerin başlangıcı olmasını diliyorum. Teknik heyet ve futbolcularımı kutluyorum" açıklamasını yaptı.

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