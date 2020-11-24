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(Özel) "Korona virüs beni yere vurdu" Covid tedavisi gören vatandaş yaşadıklarını anlattı Korona virüs hastası İlyas Serin: "Doyasıya nefes alamıyorum" "Allah Rızası için dikkat edin"

İHA

(Özel) "Korona virüs beni yere vurdu" Covid tedavisi gören vatandaş yaşadıklarını anlattı Korona virüs hastası İlyas Serin: "Doyasıya nefes alamıyorum" "Allah Rızası için dikkat edin"

Kayseri Şehir Hastanesi'nde korona virüs tedavisi süren İlyas Serin yaşadıklarını İHA'ya anlattı. Serin, "Doyasıya içimi doldurup nefes alamıyorum. Nefesimi alıyorum ancak yarım kalıyorum. Nefes almak için bile yoruluyorum. Bir nefes ve sıhhatten başka bir şey yokmuş. Kronik hastalığım olmamasına rağmen beni yere vurdu" dedi.
Covid19'a yakalandıktan sonra evde karantina altında bulunan, ancak şikayetlerinin gitgide artmasının ardından filyasyon ekiplerine bilgi veren İlyas Serin'in, Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi 6 gündür sürüyor. Elinden geldiği kadar korunduğunu ancak yine de korona virüse yakalandığını söyleyen Serin, bir süre sonra nefes alamaz hale geldiğini aktardı. Oksijen cihazına bağlı olduğunu ifade eden Serin; "Bu hastalık bize gelmez zannediyorduk. Elimizden geldiği kadar korunduk. Yine de geldi çattı. Ben evde atlatırım, ayakta geçiririm, bu şekilde olursa bir şey olmaz düşüncesiyle evde 10 gün kadar yattım. Karantinam bitmek üzere idi ama artık işin ciddiyetini anladım. Kendimi şehir hastanesine zor attım. İlk günlerde rahattım. 'Bu hastalığı gripten daha kolay atlatırım, bunda bir şey yokmuş, bu korona neymiş ki' dedim. Bunu atlatırım diye düşündüm ama ateşim yükselmeye başladı, nefes alıp vermekte zorluklar çekmeye başladım, gece halüsinasyonlar görmeye başladım. Artık nefes alamaz hale geldim. Baktım olacak gibi değil. Hemen filyasyon ekibini aradım. Filyasyon ekibinden Allah razı olsun. Burada 4 gündür nefes almak için oksijene bağlıyım. Oksijen ile ayakta durmaya çalışıyorum, nefesimi düzenlemeye çalışıyorlar" dedi.

"Sağlık çalışanları test sonucu negatif çıkarsa bizden fazla seviniyor"
Sağlık çalışanlarının gecesinin gündüzünün olmadığını dile getiren İlyas Serin, onlara yük olmamak için vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi. Serin, "Ne doktorun, ne hemşirenin, ne temizlik görevlisinin buradaki insanların gecesi gündüzü yok. Hepsi özveri ile çalışıyorlar. ‘Amca sen rahat et, hastalıktan korun, hastalıktan kurtul’ diyorlar hep. Test sonucuna bakıyorlar eğer negatif çıkarsa bizden daha çok seviniyorlar. Yani kendimden fazlada onlara üzülüyorum. Çünkü bu insanları biz yorduk, biz yoruyoruz ama tabi ki bu hastalık isteyerek olmadı. Aman! Allah rızası için dikkat edin. Bir maske değil, iki maske takın. İki maske ile dolaşın. Çünkü önce kendinize ediyorsunuz, ondan sonra ailenize, ondan sonrada devletimize, bu şekilde buradaki insanlara yük oluyoruz maalesef" ifadelerini kullandı.

"Hastalığını bilerek dışarı çıkanlar vebaldesiniz"
Hastalığını bilerek dışarı çıkan ve kurallara uymayanların vebalde olduğunu da sözlerine ekleyen Serin, "Bunların dışında hastalığını bilerek dışarıda gezen insanlar, inanın vebaldesiniz. Bu vebalden kurtulamazsınız. Ayakta geçiriyorum diyorsunuz ama kimileri ayakta geçiriyor, ben yine halime şükür ediyorum ama biraz ilerde yoğun bakım var, hemen ilerde entübede olan insanlar var. Aklıma onlar geliyor. 4 gündür burada yatıyorum pencereden bakıyorum, ambulanslar sürekli buraya hasta taşıyorlar. Ambulanslar gidiyor geliyorlar. Gördüğüm kadarı ile şuanda hastalık ayyuka çıkmış durumda. Kendiniz için kendinize dikkat edin" diye konuştu.

"Kronik hastalığım olmamasına rağmen beni yere vurdu"
Vatandaşların çok dikkat etmesi, 'bana bir şey olmaz' dememeleri gerektiğini de vurgulayan İlyas Serin, kendisinin kronik bir rahatsızlığının bulunmamasına rağmen doyasıya nefes alamadığını aktardı. Serin sözlerini şöyle sürdürdü:
"Doyasıya içimi doldurup nefes alamıyorum. Nefesimi alıyorum ancak yarım kalıyorum. Nefes almak için bile yoruluyorum. Bir nefes ve sıhhatten başka bir şey yokmuş. Ailemizde hastalığı en büyük oğlum getirdi. 2 oğlum eşim ve ben korona virüse yakalandık. 4’ümüz birlikte karantinadaydık. Onlar iyi kötü ayakta atlattılar fakat ben kurtulamadım. Ben çok spor yapıyorum, spor aktivitem iyidir, günlük 8 kilometre yürürüm ve yiyeceğime içeceğime dikkat ederim. Her hangi kronik bir hastalığım da yok ancak buna rağmen beni yere vurdu. Sakın, ben sağlıklıyım hiçbir şey olmaz demeyin. Vatandaşlara tavsiyem; devlet ne diyor ise uyun, 'evde durun' diyorlar ise evde durun. Mesafe ve umursamadığımız maske bunlara lütfen Allah Rızası için dikkat edin."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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