İsmail Çipe ilk kez forma giydi

Hes Kablo Kayserispor’un kalecisi İsmail Çipe bu sezon ilk kez forma giydi.

Hes Kablo Kayserispor’un ikinci kalecisi olan İsmail Çipe, Süper Lig’de bu sezon ilk kez forma giydi. İsmail Çipe, Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısında sakatlanan Lung’un yerine ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Eski takımı Galatasaray’a karşı mücadele veren ve 4 kurtarış yapan İsmail Çipe başarılı performansı ile alkışlandı.

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