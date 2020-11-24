Muğdat Çelik: “Kırmızı kartı hak etmedim”

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Kayserispor'un başarılı futbolcusu Muğdat Çelik, Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kartı hak etmediğini söyledi.

Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'un deplasmanda Galatasaray ile 11 berabere kaldığı karşılaşmada çift sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kalan Muğdat Çelik, kendisine yöneltilen eleştirileri kabul etmedi. Mücadelenin ardından konuşan Çelik, “Nerenin ekmeğini yiyorsam, oralıyım. Şu an Kayserisporluyum. Elle tuttuğum pozisyonda adam karşı karşıya pozisyona girecekti, mecbur kaldım. Penaltı kararına gelince, ağır karar. Adam önümde koşuyordu. Görmedim bile. Sadece ayağımın ucu değdi. Basma falan yok. Kırmızıyı hak etmedim” dedi.

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