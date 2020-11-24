Kayserispor, Galatasaray'dan 6 maç sonra puan aldı

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Kayserispor, Galatasaray’a karşı şanssızlığını kırdı. Sarıkırmızılılar, ligde tam 6 maç sonra Galatasaray'dan puan almayı başardı.

Kayserispor, uzun bir aradan sonra renktaşı Galatasaray’dan puan aldı. Süper Lig'de 9. haftanın kapanış karşılaşmasında Galatasaray ile 11 berabere kalan Kayserispor, müsabakayı 10 kişi tamamlamasına rağmen puan çıkarmayı başardı. Sarıkırmızılılar, Galatasaray’dan 6 maç sonrasında puan aldı.

Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan son 7 müsabaka ve sonuçları şöyle:



20202021 Galatasaray: 1 Kayserispor: 1

20192020 Galatasaray: 4 Kayserispor: 1

20192020 Kayserispor: 2 Galatasaray: 3

20182019 Galatasaray: 3 Kayserispor: 1

20182019 Kayserispor: 0 Galatasaray: 3

20172018 Kayserispor: 1 Galatasaray: 3

20172018 Galatasaray: 4 Kayserispor: 1

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