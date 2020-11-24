Kayserispor'da Yasir ve Lung'un durumları bugün belli olacak

İLYAS KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) Hes Kablo Kayserispor'da Galatasaray karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Yasir Subaşı ve Silviu Lung'un son durumları bugün belli olacak.
Yasir Subaşı'nın köprücük kemiğinin kırıldığı belirtilirken, Silviu Lung'da ise yırtık olduğu kaydedildi.
İkinci yarının başında sakatlık yaşayan ve gözyaşları ile görevini İsmail Çipe'ye devreden Lung ile Yasir Subaşı'nın birkaç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Gece geç saatlerde Kayseri'ye gelen sarı-kırmızılı kafilede Kaleci Lung ve Yasir Subaşı'nın üzgün olduğu belirtildi. İki sporcunun MR'ları dün İstanbul'da çekilirken sonuçları ise bugün belli olacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kafilenin Kayseri'ye gelişi
-Lung ve Yasir'in detay görüntüleri
DHA-Spor Türkiye-Kayseri / Merkez İlyas KAPLAN
2020-11-24 10:45:37
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