Koronavirüsü yenen eczacı, eşine refakatçi oldu

Olcay DÜZGÜNYasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de koronavirüsü yenen eczacı Şerife Gölgeli (50), aynı hastalığa yakalanan ve tedavisi hastanede devam eden eczacı eşi Abdullah Gölgeli´ye refakat ediyor. Yaşadığı süreci gözyaşlarıyla anlatan Şerife Gölgeli, "Hastalığımı yendim ve eşime refakatçi oldum. Hiç kimsenin bu hastalığı hafife almasını istemiyorum. İnsanın sevdiği kişilerin elinin arasından uçup gideceğini düşünmesi çok zor" dedi.

Kayseri'de yaşayan 3 çocuk sahibi eczacı AbdullahŞerife Gölgeli çifti, geçen 21 Ekim'de yüksek ateş şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada test yapılan eczacı çiftin koronavirüs sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine Gölgeli çifti, kendilerini evde karantina altına aldı. 30 Ekim'de durumu ağırlaşan Abdullah Gölgeli, Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, Şerife Gölgeli ise 10 gün süren tedavinin ardından 31 Ekim'de koronavirüsü yendi. Sağlığına kavuşan Şerife Gölgeli, daha sonra hastanede tedavisi süren eşi Abdullah Gölgeli'ye refakatçi oldu. Şerife Gölgeli, 24 gündür hastanede olan eşini yalnız bırakmıyor. Test sonuçları halen pozitif olan Abdullah Gölgeli´nin hastanede tedavisi devam ediyor.

'İYİYE GİTTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM'

Çalıştığı eczanede koronavirüse karşı her türlü tedbiri almasına rağmen virüsü kaptığını söyleyen Abdullah Gölgeli, "21 Ekim´de yüksek ateş ve terleme şikayetim vardı. Test yapıldı ve sonucum pozitif çıktı. İlaçlar verilerek eve gönderildim. 7'nci günden sonra hastalığım ağırlaştı. Maalesef nefeste sıkıntı oluşmaya başladı. Mecburen hastaneye geldim ve yattım. Eşimde benimle birlikte aynı zamanda hastalığa yakalandı. Benim sorunum ile eşimin sorunu çok farklı seyretti. Neredeyse oksijensiz ihtiyaçlarımı göremez oldum. Şimdi iyiye gittiğimi düşünüyorum. İnşallah taburcu olacağım" dedi.

'İNSANLARIN YAKINLARININ ÖLMESİ ÇOK ZOR'

Vatandaşları uyaran Abdullah Gölgeli, "Ben eczanede her türlü önlemi almıştım. Hasta ile çalışan arasında önlemler aldım ama yine de yakalandım. Bu virüsü hafif alanlara uyarım, lütfen çok dikkat etsinler. İnsanların yakınlarına bulaştırabileceği virüsün hayatlarına mal olabileceğini bilmeleri lazım. Özellikle gençler maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeleri lazım. Yakında aşı gelecek deniliyor. Biraz daha sabredelim ve işi kökten bitirelim. Çok sıkıntılı bir süreç. İnsanların yakınlarının ölmesi çok zor bir şey" diye konuştu.

'HİÇ KİMSE HASTALIĞI HAFİFE ALMASIN'

Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Şerife Gölgeli ise, şunları kaydetti:

"Kayseri Sağlık Müdürlüğü'nde eczacı olarak çalışıyorum. Eşimle ben de koronavirüse yakalandım. İlk günler her şey iyi gibi giderken ileriki dönemlerde eşimin durumu kötüleşmeye başladı. Ben ise ilaçlarla daha hafif atlattım. Hastalığı evde geçirirken, eşimin durumu çok kötüye gitti. Ben filyasyon ekipleri tedavisiyle sağlığıma kavuştum. Hastane süreci çok zordu. Hastalığımı yendim ve eşime refakatçi oldum. Hiç kimsenin bu hastalığı hafife almasını istemiyorum. İnsanın sevdiği kişileri elinin arasından uçup gideceğini düşünmesi çok zor. Gün içinde eşim oksijenden ayrılarak yürüyor. Hasta olduğunu bilmeden bu hastalığı etrafına yayanlar gençlerin biraz daha sosyalliği azaltmaları gerekir." DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ

