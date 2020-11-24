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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç Hacılar’da

İHA

Başkan Büyükkılıç Hacılar’da

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı makamında ziyaret ederek, Hacılar ilçesinde planlanan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman 16 ilçemizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Dayanışma anlayışı içerisinde bu güzel şehre hizmet edeceğiz” dedi.

Hem kent merkezinde hem de ilçelerde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerine Hacılar da devam etti. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, uyum kültürü içinde Hacılar’ın projelerine destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek, Kayseri’nin incisi Erciyes ile bütünleşmiş halde olan kayak merkezinin önemli bir boyutunun Hacılar bölgesinde olduğunu dile getirdi.

Bu güzelliklerin yanında Hacılar’ın artık turizmin de merkezi olmaya başladığına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:
“Nezaketiyle, çalışkanlığıyla Hacılarımıza hizmet için koşturan çok değerli Bilal başkanımıza ve onun kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Hacılar bizim olmazsa olmazımız bir ilçemizdir. Hemen merkezin yanı başındaki en gözde ilçelerdendir. Erciyes’imiz ile bütünleşmiş halde kayak merkezimizin önemli bir boyutu Hacılar bölgesindedir. Bütün bu güzelliklerin yanında artık turizmin de merkezi olmaya başladı. Hörmetçi Çiftliğimizin kaymağından başlayıp, yılkı atları ile devam eden bu süreçte hakikaten kahvaltıları ile gündeme oturmaya başladı. Bunların yanında bizim fiziki olarak yapacağımız çalışmalarda birlikte değerlendirmek suretiyle gözden geçiriyor ve dayanışma içerisinde çalışıyoruz. Bunun da elhamdülillah bereketini yaşıyoruz. Hayırseverliğiyle, çalışkanlığıyla hepimizin gururu olan Hacılarlı hemşerilerimize de teşekkür ediyoruz.”

Hacılar ilçesinde projelerle ilgili bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, Hacılar ilçesinin butik bir ilçe olduğunu ancak niteliklerinin fazla olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
“Kızıltepe diye bilinen bölgedeki Millet Bahçesi ile çalışmalarımız devam ediyor. Meydan projesi, kentsel dönüşüm projesi ile ilgili çalışmalarımız ve Hacılar’ımız ile Hisarcık arasındaki yolu plandaki şekliyle ve büyüklüğüyle açma yönünde çalışmalarımız sürüyor. Burada KASKİ’miz, elektrik şirketimiz, telekomumuz, doğalgazımızın alt yapı kuruluşlarımız gerekli alt yapı çalışmalarını tamamlama aşamasına geldi. Duvarların yapılması sürecinin ihalesini yaptık, inşallah bütün bu gelişmeler ve alt yapı işlemi tamamlandıktan sonra önümüzdeki sezonda asfaltı da yapmak suretiyle burada standartı yüksek bir yolumuzu hizmete açmış olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz, güzelliklerine güzellik katacağız.”

Kayseri’de uyum kültürünün çok fazla olduğunu ve bu yüzden ilçelerle el ele ve omuz omuza olduklarını söyleyen Büyükkılıç, “İnşallah dayanışma içerisinde, bizleri seven, güvenen hemşerilerimize layık olma yolunda gayret göstereceğimizi ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise Başkan Büyükkılıç’ın ziyaretine çok sevindiğini belirterek, ilçeye katkılarından dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti. Özdoğan, “Çok değerli Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız ilçemize teşrif ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. İlçemize gerek bu yaz sezonu itibariyle, gerekçe önceki sezonda yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sezon da Hisarcık Yolu başta olmak üzere ilçemize değer kattıkları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli başkanımın devam eden ihalelerimizi, ihale süreçlerini yakından takip ettiğini biliyorum. Her zaman yanımızda olması hasebiyle de ayrıca teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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