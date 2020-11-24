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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç, kursiyerlere gilaborunun faydalarını anlattı

İHA

Başkan Büyükkılıç, kursiyerlere gilaborunun faydalarını anlattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK’in Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) tarafından kursiyerler için online düzenlenen Türk Mutfağı kursuna ziyarette bulundu. Doktor Başkan Büyükkılıç, kursiyerlere sonbahar mevsiminde hasadı yapılan gilaboru hakkında önemli bilgiler verdi.

Zaman ve mekân sınırlamasını ortadan kaldıran ve yeni dönem kayıtları ile hız kaybetmeden uzaktan eğitim faaliyetlerine devam eden KAYMEK UZEM, Türk Mutfağı kursunda ilk menüsüyle kursiyerlerle buluştu. ‘En Lezzetli Yemekleri Öğrenmeye var mısınız?’ sloganıyla Türk Mutfağı kursunu online başlatan KAYMEK UZEM, Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri 13.3016.30 saatleri arasında kursiyerlere kendi evlerinden eşlik edecekleri, yaparken keyif alacakları birbirinden lezzetli tarifler öğrenecekleri bir ortam sunmaya başladı.

Eğitmenler Behiye Çukurluoğlu ve Mustafa Tosun, ilk menülerinde mavi haşhaşlı köri soslu tavuk, sebzeli pirinç pilavı, kabak tarator ve Hindistan cevizli revani tatlısı ile kursiyerlerin karşısına çıkarken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK mutfağına ziyarette bulundu.

Kursa online katılan kursiyerleri selamlayan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak KAYMEK biriminin, mazeretlere sığınmadığını, çözüm ürettiğini belirterek, “Ufuklu, ileriye dönük hizmetleriyle öğrencilerimizi buluşturuyor. Bu anlayış içerisinde Uzaktan Eğitim Merkezimiz (UZEM), LGS, YKS gibi kurslarımızı verirken, şuanda da Türk mutfağı ile ilgili online, uygulamalı, yemek pişirme konusunda gerekli çalışmalar yapılıyor. Daha önceden kendilerine bilgi verilmiş olan ve online olarak bu kurstan yararlanmak isteyen dostlarımıza, kardeşlerimize bu şekliyle uygulamamızı hem anlatıyor, hem de uygulamalarını sağlıyor. Birimimizi tebrik ve teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmasında ‘Okullar tatil değil, online açık’ diyen Büyükkılıç, “Okullar tatil denilince yatılır ya, biz de o sistem yok, okullar tatil değil, okullar online açık. Biz öyle değerlendiriyor, kurslarımız kapalı değil, online açık, teknolojiyi en güzel şekilde kullanan ekibimize teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, bir doktor olarak sonbahar mevsiminde hasadı yapılan gilaboruyu anlattı. Gilaboru suyunu olmazsa olmaz içecek olarak nitelendiren Başkan Dr. Büyükkılıç kursiyerlere şu bilgileri verdi:
“Gilaborunun faziletlerinden bahsedelim. Kendine özgü, malumunuz sonbaharda kesilir, toplanır, bidonlara konulur, içerisine su doldurulur, olgunlaşması sağlanır, hiçbir katkı maddesi olmadan sıkılır ve suyu içilir. Peki niye içiyoruz? Şifa niyetine, hem doğal içecek olarak değerlendirdiğimiz gibi, hem de tıbbi aromatik bir içecek gibi de değerlendiriyoruz. Doktor olarak söylüyorum, diüretik dediğimiz böbrek fonksiyonlarının artmasını, çalışmasını, taşlar varsa onların temizlenmesini sağlayan bir içeceğimizdir. Aynı zamanda karaciğer açısından antioksidandır, karaciğer metabolizmasını düzenler, dolayısıyla karaciğer metabolizmasına bağlı hastalıkların bir bakıma oluşmamasını sağlar. Aynı zamanda beyin fonksiyonları ile ilgili de katkısı var, değişik sistemleri etkileyen bir yapısı var. Cenabı Allah’ın bir lütfu, bölgemize ait böylesi güzel bir bitki ya da meyvedir. Nerede var? Akkışla’da, Bünyan’da, Melikgazi Gesi bölgesinde, Develi’de, Yahyalı’da, Özvatan’da var. Şimdi ilçelerimiz kendi içerisinde yarışıyor, elhamdülillah güzellikleri paylaşıyor. Bu içeceği şekersiz içmenizi tavsiye ediyor, olmazsa olmaz içecek olarak nitelendiriyorum.”

Büyükkılıç, konuşmaların ardından kursiyerlere ve eğitmenlere kolaylıklar dileyerek KAYMEK mutfağından ayrıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK UZEM’de gerek mesleki ve sanat kursları gerekse YKS ve LGS kurslarıyla uzaktan eğitim faaliyetleri ile gün geçtikçe büyüyor. KAYMEK UZEM zaman ve mekân sınırlamasını ortadan kaldırmaya, yeni dönem kayıtları ile hız kaybetmeden uzaktan eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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