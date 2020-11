Başkan Büyükkılıç'tan Akkışla ve Sarıoğlan'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Büyükkılıç bu kez de Akkışla Kaymakamı Hasan Kurt, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan ve Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım’ı ziyaret ederek, ilçelerin genel durumu ve ilçede devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçelere yapılan çalışmalarla ilgili bilgi almak, ilçelerin eksikliklerini tespit etmek ve gidermek amacıyla sık sık ilçeleri ziyaret ediyor. Başkan Büyükkılıç, bu kez de Akkışla ve Sarıoğlan’a giderek başkanları ziyaret etti, esnaflarla sohbet edip, ilçelerde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.



İLK ZİYARET AKKIŞLA BELEDİYESİ’NE

İlk ziyaretini Akkışla’ya giderek gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan’la bir süre görüştü. Ziyarette Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Akkışla Kaymakamı Hasan Kurt, AK Parti İlçe Başkanı Özgür Özuzun, Akkışla AK Parti Kadın Kolları Başkanı Züleyha Pınar ve Belediye Meclis Üyesi Ali Aktaş katıldı.



“AKKIŞLAMIZ STRATEJİK KONUMDA”

Akkışla’nın stratejik bir konumda olduğunu ifaden Başkan Dr. Büyükkılıç, Akkışla insanın ürettiğini ve yöreyi zenginleştirerek ilçesine sahip çıktığını söyledi. Büyükkılıç, Akkışla’nın gönlü zengin insanları olduğunu belirterek, “Kendi evimize gelmiş gibiyiz. Bize ev sahipliği yapıyorlar. Akkışla’nın gönlü zengin insanları, Türkmen yurdudur. Bizim için çok önemli. Stratejik bir noktadadır. Burada üreten insanlarımız var. Biz bunu çok önemsiyoruz. Pandemi döneminde bunu çok daha iyi anladık. Üretmek güzel bir duygu. Yöreyi zenginleştirmek ve orayı sahiplenmek güzel bir duygu. İnşallah tersine göç başlayacak. Hatta başladı, doğalgaz gelince daha fazla olacak. Umuyorum ve inanıyorum ki önümüzdeki sene projelendirip, daha sonraki sene yapılmasını sağladığımızda buranın ciddi manada bir eksiği kalmayacak. Fiziki olarak her geldiğimde değişimler oluyor. Belediye binası daha önce yıkılacak gibiydi. Şimdi nezih bir ortamdayız. Buraların güzel olması iyidir ama hizmetlerle buluştuğu zaman çok daha anlam kazanır. Her şeyden önce ilçe başkanımıza da yeni dönemde görevi hayırlı olsun diliyorum. Kadın kollarımız zaten olmazsa olmazımız” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasında ‘birliğimiz, beraberliğimiz bizim bereketimizdir’ diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Teşkilatta bizim olmazsa olmazımız, kurum ve kuruluşlarımızı korumamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olmak herkese nasip olmaz. O açıdan Allah’a şükrederek, bu çizgide bu yolda, bu davada birlikte çalışıyor olmak, insanların bize olan güvenini tabi ki korumak ve o güvene layık olmak, bizim için çok önemli. Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın en güzel bereketini yaşıyoruz. Akkışlamız her dönem başka güzel. İnşallah devam edecek. Yapılan hizmetler tamam ama yapılması gereken hizmetlerinde takipçisi olmalıyız.”

Ziyarette konuşan ve Başkan Büyükkılıç’ın Kayseri’nin medarı iftarı olduğunu söyleyen Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Büyükkılıç’ın her zaman Akkışla’nın yanında olduğunu, birçok hizmetler yaptığını belirtti. Arslan, konuşmasında “Başkanım siz ‘Akkışla’mızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım’ dediniz ve sözünüzü tuttunuz. En güzel hizmetlerin başında halkla iç içe rahat rahat kucaklaşarak geçinen, makam derdi olmayan bir başkan anlayışı olduğundan dolayı sürekli yıllardır hocam olarak, başkanım olarak çalışmalarından gurur duyuyorum. Tüm ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz ancak, bunun arkasında almış olduğum, elimde olmasa bile yapmış olduğum tüm iyilikler Memduh Başkanımdan almış olduğum terbiyeden kaynaklı diyorum” ifadelerini kullandı.



ARSLAN: “AKKIŞLAMIZ SİZLERDEN RAZI, RABBİMDE SİZLERDEN RAZI OLSUN İNŞALLAH”

Başkan Büyükkılıç’ın Akkışla’ya yaptığı hizmetleri tek tek anlatan ve memnuniyetlerini dile getiren Arslan, ilçedeki son durumu ve yapılan çalışmaları şöyle anlattı: “Akkışla sizden razı. Allah’ta sizden razı olsun başkanım. Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu planlara eş değer, aynı ölçekte mezar duvarlarımızın yapımıyla devam ettik. Sizin sözünüzü verdiğiniz yayla yolu için ayrıca teşekkür ediyorum. 1986’dan beri yapılamayan, yayla yolumuz Akkışlalılara hediye oldu. Çünkü, orası bizim organize sanayimiz. Hayvancılığın yoğun olduğu bölge. Devamında Pınarbaşı köylerinin bizimle su konusu vardı. Orada da daire başkanlarımızla hallettik. Onlarla da barışmış şekilde sulaklarımızı devam ettiriyoruz. Talep hem onlardan geliyor, hem de bizden geliyor. Bizim burası Pınarbaşı’na daha yakın olduğundan dolayı devamındaki asfaltımızın olursa, bağlantı yolu olacak. Yaylalarımızda özellikle Büyükşehir Belediyesi yazılı levhalarıyla birlikte güzel çalışmalarla sulaklarımız yapıldı. ‘Memduh başkanım, kendisi gelir, görür vaat eder ve verdiği sözde durur’ dedim. Pandemi süreci olmasına rağmen güzelce asfaltımızda yapılmış oldu. Çöplerimiz alınıyor, parklarımız yapılıyor. Kilitli parkelerimiz oldu. Büyükşehirimiz bize belediye binası verdi. Atıl duran binamızı yeniden canlandırıp, nefes alır hale getirdi. Şu anda Ortaköy’de Büyükşehir ekibimiz köprü yapıyor.”



KAYMAKAMLIĞA VE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET

Başkan Büyükkılıç Akkışla Belediyesi ziyaretinin ardından Akkışla Kaymakamlığı’na giderek, Akkışla Kaymakamı Hasan Kurt’la görüştü. Akkışla İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Gündüz’ü de ziyaret eden Büyükkılıç, onun nezdinde tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü de kutladı.



BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, SARIOĞLAN’DA TALEPLERİ DİNLEDİ

Başkan Büyükkılıç, Akkışla’da yapılmakta olan Yöresel Ürünler Pazarı’nda incelemelerde bulunduktan hemen sonra Sarıoğlan’a gitti.

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım’ı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, “Değerli başkanımıza her zamanki sıcaklık hissinden dolayı teşekkür ediyorum. Tabii ki zaman zaman ilçelerimize uğramak suretiyle hem yapılması gereken ya da yapılacak olan hizmetleri paylaşmak, hem de varsa bir talepleri dinlemek istiyoruz. Bu arada ilgili ilçelerimizde vatandaşlarımızla görüşmek amacıyla çevreyi de geziyoruz. Pandemi dönemindeyiz. Bir bakımdan kurallara uyulup uyulmadığını vatandaşlar açısından gözlemlenmiş oluyoruz. Ama buralarda sıkıntı yok. Şehir merkezinde yoğunlaşmaya gerek yok. Bu şirin, güzel, sakin ilçelerimize yönelim olsun diyelim” diye konuştu.

Ziyarette konuşan Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ise, “Sarıoğlan’ımıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hizmetlerimize sizlerin sayesinde devam ediyoruz. Allah’ın izniyle hep beraber inşallah. Sizi burada görmekten mutlu da olduk. Emeklerinizden ve desteklerinizden dolayı Allah razı olsun” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesinde çalışmaları da yerinde gördü, vatandaşlarla sohbet etti.

