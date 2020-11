Kayseri'nin hayırseverliğine bir örnek daha

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye olarak temelini attıkları Hasta Yakını Misafirhanesi için bir hayırseverin kendisini arayıp, “Hizmete girdiğinde misafirhanenin ihtiyaçlarını karşılamaya hazırım” dediğini anlatarak, bu durumun ‘Hayırseverler Şehri Kayseri’nin dillere destan hayırseverliğine güzel bir örnek oluşturduğunu söyledi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin her yönüyle örnek bir kent olduğunu belirterek, hemşerilerinin ‘birlik, beraberlik ve dayanışma konularında’ her zaman örnek bir duruş sergilediğini kaydetti.

Kayseri’de “Malın kadar değil, hayrın kadar konuş” anlayışının geçerli olduğunu ve şehrin önde gelenlerinin bu anlayışa sımsıkı sarıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, bunun örneklerini kentte hemen her alanda görüldüğüne işaret etti.

Kayseri’nin hayırseverliğinin uluslararası alanda da bilindiğini, yerli ve yabancı pek çok kamu görevlisi tarafından bu konunun kendisine anlatıldığını aktaran Başkan Büyükkılıç, şehrin hayırseverliğine ilişkin en son örneğin hasta yakınlarına yönelik planladıkları misafirhanenin temel atma töreni öncesinde yaşandığını dile getirdi.



“ÇAY, ŞEKER BENDEN”’ DİYE ARIYORLAR

Daha temel aşamasındayken Kayserili hayırseverin kendisine ulaştığını ve “Çayı, şekeri benden Başkanım” dediğini aktaran Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Daha şimdiden burada verilecek hizmetlere destek olmak isteyen hayırseverlerimiz beni arıyor. ‘Çay, şeker benden’ diyen dostlarımız bizleri arıyor. Çok şükür ki Kayseri böyle güzel bir memleket ve böyle güzel insanlara sahip. Daha temel aşamasındayken bile, hasta ve hasta yakınlarına destek olmak isteyen hayırseverlerimiz var. Allah kendilerinden razı olsun.”

