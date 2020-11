Gülsoy: "Yeni ekonomik stratejide güven ve istikrar önceliğimiz olmalı" Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy: "Salgın perakende ticaretini sıkıntıya soktu" "Erken seçim lafını duymak istemiyoruz"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Kasım ayı Meclis Toplantısı, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, video konferans yöntemiyle dijital ortamda gerçekleştirildi. KTO Başkanı Gülsoy, “Türkiye döviz, faiz ve enflasyon politikalarına yönelik yeni strateji geliştiriyor. Bu politikaların merkezini güven ve istikrar oluşturmalı. Güven ve istikrar içinde erken seçimin konuşulmadığı, salgından etkilenen perakende ticaretini ve sabit gelirlileri rahatlatacak adımlar atılması gerekir" dedi.



Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan’ın başkanlığında video konferansla yapılan toplantıya; konuk olarak Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci ile SGK Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül’ün yanı sıra Başkan Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleri, meslek komitesi ve meclis üyeleri, kadın girişimciler kurulu, icra kurulu üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri ve meclis başkanlık divan üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından görüşülen gündem maddelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Ayırca, toplantıda ay içerisinde yapılan faaliyetlere de yer verildi.



"Aşı bulununcaya kadar virüsle yaşamak zorunda kalacağız"

Toplantıda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, konuşmasına COVİD19 pandemisinde gelinen son noktaya değinerek başladı. Virüsün 11 aydır dünyayı, 8 aydır da ülkemizi tehdit ettiğini hatırlatan Başkan Gülsoy, “Covid 19 adlı bu virüse yakalanırken hayatını kaybedenlerin sayısı bir milyon 400 bini geçti. Öyle anlaşılıyor ki, test çalışmalarında son aşamaya gelindiğini gördüğümüz aşı bulununcaya kadar, biz virüsle yaşamak zorunda kalacağız. Havaların soğuması ve hepimizin kapalı mekanlara doğru yönelmemizle birlikte salgın , bahar aylarından daha kötü bir noktaya ulaştı. Hükümetimiz de bir dizi kısıtlama kararları almak zorunda kaldı. Eğer tüm uyarılara rağmen, maske, mesafe ve temizlik konusuna daha fazla hassasiyet göstermezsek, yakın bir tarihte bu kısıtlamalar daha da genişletilebilir" dedi.



"Virüsle mücadelede sağlık çalışanları ve ekonomi çarkları vuruldu"

Pandemide vaka sayılarının NisanMayıs ayından çok daha kötü seviyelere ulaştığını ifade eden Başkan Gülsoy, “Ülkemizin ve şehrimizin sağlam bir sağlık altyapısı var da, virüsle mücadeleyi sürdürüyoruz. Ancak, hem sağlık çalışanları, hem de diğer kamu görevlileri bu mücadelede emin olun yoruldu. Ekonominin çarkları da yoruldu. Hükümet bu çarkların üretim odaklı dönmesini arzu ettiği için bazı kararları daha katı almıyor. Bizlerde üretimin devam etmesi adına işyerlerimizde ve şahıs olarak uyarıları dikkate almalıyız" diye konuştu.



"Ulusal çıkarlarımıza yönelik oyunlar 'Birlikte güçlüyüz' anlayışı ile bertaraf edilecektir"

Her meclis toplantısında dış politika başta olmak üzere ülkemiz üzerine oynanan oyunlarla ilgili görüşlerini de paylaştığını dikkat çeken Başkan Gülsoy, “Cennet vatanımız ve bulunduğumuz coğrafyaya yönelik bin yıldır sürdürülen sinsi hesapları inşallah bir bir bozacağız. Ulusal çıkarlarımıza yönelik oyunlar 83 milyonun ‘Birlikte Güçlüyüz’ anlayışı ile bertaraf edilecektir. Bugün kahraman ordumuz yüzde 70’in üzerinde kendi kendine yeter hale geldi.Yakın bir tarihte daha da iyi bir noktada olacağız inşallah. Atalarımız ‘Kötü komşu mal sahibi yapar’ demiş. Kanada İHA ve SİHA’larda kullandığımız kameraları Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde emrine verdiğimiz için ambargo uygulamaya kalktı da ne oldu; mühendislerimiz Aselsan da daha iyilerini yaptılar. İnşallah savunma sanayi başta, her manada ülkemiz daha iyi noktalara gelecek.. Biz ‘Birlikte güçlü olacağımızı’ unutmayalım, yeter” ifadelerini kullandı.



“Cumhurbaşkanımızın sözlerinin altına imzamı atarım”

Başkan Gülsoy, Meclis toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomik program ve uygulamalarla ilgili verdiği mesajları da değerlendirdi. Gülsoy, “Uzun süreden bu yana ilk defa Cumhurbaşkanımızın ağzından ‘ Milletimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için gerekirse acı ilaçları içeceğiz’ sözcüğünü duyduk. Döviz, faiz ve enflasyon uygulamaları noktasında Türkiye yeni bir süreç yaşıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bir süredir uygulanan ‘düşük faiz, yüksek kur’ yerine bundan sonra ‘yüksek faiz, dengeli kur’ politikasına döndüğümüzü söyledi. Bu strateji gereği de Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu geçtiğimiz perşembe günü 10.25 olan faiz oranını 475 baz puan artırarak yüzde 15’e çıkarttı. Reel faiz ise bundan bir kaç puan daha yüksek. Ekonomi yönetimindeki değişiklik ve faizlerin yükselmesi ile birlikte bir ara 8.5 lirayı geçen dolar ve on liraya dayanan avro stabil hale geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın “ Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? Sizler bu işin içindesiniz. İstihdam üretebilir misiniz? Mümkün değil. İhracata yönelik adım atabilir misiniz, o da mümkün değil. Bizim bu noktada dikkatli olmamız lazım ve yüksek faize yatırımcıyı ezdirmememiz gerekiyor” sözlerinin altına imzamı atarım. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, yüksek faizin olduğu yerde yatırım olmaz. Finansa ulaşım maliyeti de artar. Ama bu ‘acı ilacı’ bir süre daha hep birlikte içmek zorunda kalacağız gibi gözüküyor” diye konuştu.



“2023’e kadar istikrarlı bir büyüme yakalayacağız”

COVİD19 Pandemisinden dolayı hepimizin hedeflerimizi yeniden gözden geçirmemiz gerektiğine vurgu yapan Başkan Ömer Gülsoy, “Yeni ekonomik stratejinin üç ayağını oluşturan, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrarı sağlayacak adımlar, beraberinde güveni de getirecek ve iş dünyası gözünün önünü görmeye başlayacak. İnşallah önümüzdeki yıldan başlayarak Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’e kadar istikrarlı bir büyüme yakalayacağız” dedi.



“İş dünyası olarak 2 yıl daha seçim lafını duymak istemiyoruz”

İstikrarlı bir büyümeyi yakalayabilmemiz için ‘seçim’ sözcüğünü ağzımıza almamamız gerektiğine vurgu yapan Başkan Ömer Gülsoy, “Türkiye, Türk Milleti seçimlerden yoruldu. Biz bazı muhalefet partisi liderlerinin söylediği gibi, erken seçim filan istemiyoruz. Yatırımı, istihdamı, üretimi teşvik edecek güven ve istikrar ortamının en kısa sürede oluşturulmasını istiyoruz. Bu noktada sorumluluk elbette iktidarda olmakla birlikte, muhalefetin de yapıcı bir yaklaşımla sürece katkı vermesini bekliyoruz.. Günü gelince sandık milletin önüne gelir ve halkımız sağduyusu ile oyunu kullanır. O’nun için biz iş dünyası olarak en az iki yıl daha seçim lafını duymak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Ürettiklerinizi internet üzerinden tanıtın ve satın”

Başkan Gülsoy, Salgının eticaretin önemini daha da fazla artırdığını belirterek şunları söyledi:

“Türkiye’de geçtiğimiz yıl e ticaret hacmi 12.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Bu yılın ilk altı ayında bu rakam 12 milyar dolara ulaştı. Daha önceki meclis toplantılarımızda yıl sonunda e ticaret hacminin 20 milyar doları bulacağını tahmin ettiğimi söylemiştim.Bakın yıl sonunda bu rakam 30 milyar dolara ulaşacak, hatta geçecek. Ne olur işletmelerinizi dijital dönüşüme uyarlayın. Ürettiklerinizi internet üzerinden tanıtın ve satın.”



“İhracatta geçtiğimiz yılki 2.5 milyar dolar rakamını yakalarız”

Konuşmasında ihracat rakamlarından da bahseden Başkan Ömer Gülsoy, “Ekim sonu itibariyle Kayseri’den yapılan toplam ihracat 2 milyar 16 milyon dolara ulaştı. Ekim ayı ihracatımız Serbest Bölge rakamları ile birlikte 245 milyon dolar civarında. İnşallah kasım ve aralık ayında da ihracatın artarak devam etmesini umuyoruz, böylece geçtiğimiz yılki 2.5 milyar dolar rakamını yakalarız inşallah. Bu arada Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ‘İhracatta İlk Adım’ başlıklı bir kampanya başlattı. Bu kampanyada 4 il pilot bölge seçildi. Sonra uygulama 81 ile yayılacak.Bu zamana kadar hiç ihracat yapmamış veya daha önce ihracat yapıp da on yıldır ihracat yapmayan firmalara danışmanlık ve destek veriliyor. Uygulama yakında Kayseri’de de hayata geçecek. Daha önce meclis toplantımıza katılmıştı, İhracat Genel Müdürümüz bizim kıymetli bir hemşerimiz, ihracat yapmak isteyip de sıkıntısı olan her üyemize biz de gerekli desteğe hazırız" dedi.



Meclis toplantısının konukları Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci ile SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül’de TBMM tarafından kabul edilen 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında yürürlüğe giren kanun hakkında hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

