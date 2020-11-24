Başkan Yalçın’a Öğretmenler Günü ziyareti

Derviş Güneş Ortaokulu öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Talas Belediyesi’nin öğretmen başkanı Mustafa Yalçın’ı ziyaret etti.

Talas İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Şener Serim, Derviş Güneş Ortaokulu Müdürü Ramazan Sarı, öğretmenler ve öğrenciler, Başkan Yalçın’ın öğretmenler gününü kutladı. Öğrenciler, günün anısına Başkan Yalçın’a çiçek takdim etti.

Başkan Yalçın’ın öğretmenler gününü kutlayan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Şener Serim, Derviş Güneş Ortaokulunun öğretmenler gününde daha bir anlamlı olduğunu kaydederek, “İlçemizde birçok okulumuz var ancak Derviş Güneş Ortaokulumuza ismini veren de bir öğretmenimizdir. Böyle bir hayırsever insanın katkı sağladığı ve yaptırdığı okulumuzdan öğretmenimiz ve öğrencilerimizle birlikte geldik.” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Yalçın, “Bende sizin öğretmenler gününüzü kutluyorum. Ayaklarınıza sağlık. Olması gereken hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü de kutluyorum. Böyle ulvi bir meslek bize ve size nasip olmuş bu da ayrı bir güzelliktir. İnşallah hakkını verenlerden oluruz.” dedi.

Okul Müdürü Ramazan Sarı da Başkan Yalçın’ın Öğretmenler Günü’nü tebrik ederek eğitim için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.