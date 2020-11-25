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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç: “Üniversiteler ile işbirliği geliştirilmeli”

İHA

Başkan Büyükkılıç: “Üniversiteler ile işbirliği geliştirilmeli”

Erciyes Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından bu yıl ilk kez başlatılan Kurumsal Akreditasyon Dış Paydaşlar Toplantısı’na video konferans yöntemi ile katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Yerel yönetimlerle, üniversitelerin işbirliği şehrin gelişimi açısından önemli bir olgu. Üniversitelerimiz ile iş birliğimizin biraz daha güçlendirilmesi, arzu ettiğimiz boyutun üzerine çıkması gerektiğine inanıyorum” dedi.
Erciyes Üniversitesi, 2020 yılı kurumsal akreditasyon programına dâhil edilen yükseköğretim kurumları arasında yer almayı başardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından bu yıl ilk kez başlatılan Kurumsal Akreditasyon Dış Paydaşlar Toplantısı’na video konferans yöntemi ile katıldı. Üniversitelerin yerel yönetimlerle dayanışma içerisinde olduğuna dikkat çekerek konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Şehrimiz büyürse, gelişirse üniversitelerimiz gelişir. Üniversitelerimiz gelişirse, şehrimizde gelişir” dedi. Kayseri’nin dört ayrı üniversitesi olduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç, konuşmasında “Üçü devlet üniversitesi, biri vakıf üniversitesidir. Hepsi de birbirinden değerli, kendine özgü özellikleri var. Erciyes Üniversitemizde bir araştırma üniversitesi olarak, hepimiz tarafından takdir edilen boyutuyla ön plana çıkmaktadır. 2020 Kurumsal Akredite Programına alınmış olması da bizleri sevindirmektedir. ‘Ben kültürü ile değil, biz kültürü’ ile hareket etiğimizde her şeyin çok daha iyi olacağına inanıyorum. Gerek turizm, gerek kültürel yönden, gerekse de tarihi misyonuyla Kayseri kadim bir şehir olarak biliniyor. Makarrı Ulema eskinin tabiriyle Alimler Şehri olarak biliniyor olması, Mimar Sinan’ın, Gevher Nesibe Sultan’ın ve Hunat Hatun’un şehrinin olması, şehrimize özellik ve güzellik katmaktadır. Biz de bu geçmişi geleceğe taşıma adına ‘daha neler yapabilirizin’ kaygısını gütmekteyiz. Elbette Kayseri’de kamu, kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum teşkilatlarıyla üniversitelerin yerel yönetimlerle dayanışma içerisinde olduğunu her zaman söylüyoruz, bu Kayserimiz için büyük bir kazanım, bunu da herkes takdir eder” ifadelerini kullandı. Yerel yönetimler olarak, üniversitelerin her zaman destekçileri olduklarını dile getiren Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi’nin ve diğer sağlık kuruluşların pandemi sürecinde de yüz akı olduğunu ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti:
“Sağlık alanında Sayın Cumhurbaşkanımızın Kayserimize kazandırdığı Şehir Hastanesi’nin yanında Erciyes Üniversitemiz gibi değerimizin ya da diğer sağlık kuruluşlarımızın Pandemi sürecinde bizim yüzümüzün akı olduğunu belirtmek isterim. Aynı zamanda Erciyes Üniversitesi gibi değerimizin aşı konusunda yaptığı çalışmalarla yüz akımız olduğunu da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Sağlık Bakanımız, Cumhurbaşkanımız paylaşıyor, bizler de buradan keyif alıyoruz. Bilim adamlarımıza, rektörümüze, dekanımıza, başhekimimize, araştırma birimlerimizdeki öğretim üyelerimize, dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Onları motive etmek, yüreklendirmek, onlara elimizden gelen destekleri sağlama konusunda yerel yönetimler olarak, gerek ilçeler, gerekse büyükşehir olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmak durumunda olduğumuzun da farkındayız. Yani hiçbir konuya kayıtsız kalmıyor, ‘banane’ demiyor, her konunun yanında yer almaya özen gösteriyoruz. Ben de bir nöroloji uzmanı doktor olarak Erciyes Üniversitesi’nde ihtisasının bir kısmını yapmış olan, burayla ilgili bağlarını hiç koparmayan bir yaklaşım sergileyen bir belediye başkanıyım. Belediye başkanlığından öte diğer konuları çok daha fazla önemsiyorum. Gerek sosyal konularda, gerek bilimsel konularda, gerekse de sağlık alanında yani şehrin fiziki alt yapısında oluşturmadaki gayretimizden çok bu konularda yaptığımız çalışmaları da sizlerle paylaşmak isterim. İşte bu anlayış içerisinde gönlümüzü aça aça her kurum ve kuruluşa diyoruz ki üzerimize ne düşüyorsa biz bunu yapmaya hazırız. Gücümüzün yettiklerini bizler yapıyoruz, gücümüzün yetmediklerini de yapması gereken kurum ya da kuruluşlara ya da hayırsever dostlarımıza ulaştırmak suretiyle şehrimize, üniversitelerimize kazandırmaya çalışıyoruz.”
Üniversiteler ile iş birliğinin biraz daha güçlendirilmesi, arzu edilen boyutun üzerine çıkması gerektiğine inandığını kaydeden Başkan Büyükkılıç, “İnşallah önümüzdeki dönemlerde Erciyes gibi bir kayak merkezimizdeki potansiyeli 12 aya yaymak suretiyle yüksek irtifanın merkezi olması, sıcak su ile termalin merkezi olması, yayla turizminin merkezi olması anlayışıyla insanlığa kazandırmaya çalışırken, bu kazanımlarımızı üniversitelerimizle iş birliği halinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yine burada sanayici dostlarımız var, ticaret erbabı dostlarımız var, onlar vurgulayacaktır. Üniversitelerimiz ile iş birliğimizin biraz daha güçlendirilmesi arzu ettiğimiz boyutun üzerine çıkması gerektiğine inanıyorum” dedi.
Başkan Dr. Büyükkılıç, öğrencilere her türlü desteği verdiklerini vurgulayarak, “Kayseri Büyükşehirlerin konforunu yaşatan ama Büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmayan bir şehir. İsmi öğrenci şehirlerden biri olarak anılan şehirlerden çok daha öte, çok daha kolaylıklar sağladığımızı ve her türlü desteği de yabancı öğrencilerimize verdiğimizi buradan rahatlıkla söylemek istiyorum. Bu yönde üzerimize ne düşmüş ise yapıyoruz. Sadece üniversiteler ile ilgili değil, lise boyutunda da yurt dışından epey öğrencimiz var. Bunlar birer kültür elçisi, bizim şehrimizin tanıtıcıları. İşte biz bunların gönlünde yer etmek, şehrimiz ve ülkemizle ilgili değerlerimizi paylaşmak adına gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda çalışma yapan sivil toplum örgütlerimize her türlü desteğimizi veriyoruz. Beklentileri ya da istekleri oluyorsa onu mutlaka karşılıyoruz. Ulaşımla ilgili olabilir. Eğitim altyapısıyla ilgili olabilir. Örneğin; pandemi döneminde üniversitelerimizin bizlerden internet ortamıyla ilgili ya da bilgisayar desteği ile ilgili talepleri oldu. Biz bunların hiçbirisine ‘hayır’ demedik. Ulaşımla ilgili talepleri oldu. Sokağa çıkma yasaklarında yemekler çıkmadı, hepsine destek verdik. Şimdi de pandemi döneminde gerekli destekleri vermeye devam ediyoruz. Kültürel bazda da yaptığımız çalışmalar ile onlarında gönlünde yer etmeye çalışıyoruz. Ama sizin de önerileriniz olursa, o projelere açık olduğumuzu hayata geçirmek için her türlü işbirliğine açık olduğumuzu da vurgulamak istiyorum” diye konuştu. ‘Kayserili hep beraber hareket eder’ diyerek sözlerine devam eden Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:
“Hep beraber hareket edersek bir şey olacağına inanıyoruz. Tek çiçekle bahar gelmez, tek taş duvar olmaz. Şehrimizdeki Abdullah Gül Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi önemli, en genç üniversitemiz Kayseri Üniversitesi de bizim için çok çok önemlidir. Bu güzel birlikteliğin inşallah kazanımını biz gözden geçirip, ön plana çıkarmamız gerektiğine inanıyorum. Bizlere bu güzellikleri paylaşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederken, gerek sağlık, kültürel, turizm, gerekse 6 bin yıllık ticari geçmişiyle diğer alanlarda 7.5 milyon yıllık fosillerin ortaya çıktığı bir bölgenin başkanı olarak Kayseri’yi müzeler şehri, kütüphaneler şehri, Kayseri’yi bilge insanların yetiştiği bir şehir haline getirmek için el ele, gönül gönle daha güzel günlere diyorum.”
Dış paydaşlar toplantısına, üniversitelerin rektörleri başta olmak üzere ilçe belediye başkanları, Sanayi ve Ticaret Odaları’nın başkanları ile OSB Başkanları ve diğer ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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