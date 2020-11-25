Kayseri Büyükler Masa Tenisi İl birinciliği yapıldı

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Büyükler Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

2122 Kasım 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Masa Tenisi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara toplamda 22 sporcu katıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda 1. Emrah Aydın, 2. Umut Yılmaz, 3. Yakup Gültekin ve 4. Metin Bolu oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

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