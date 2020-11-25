Kayseri'de DEAŞ operasyonu

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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nda DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce; Irak ve Şam İslam Devleti (DEAŞ) Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Melikgazi ilçesinde 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik Terörle Mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

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