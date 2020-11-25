Kayseri'de DEAŞ operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nda DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce; Irak ve Şam İslam Devleti (DEAŞ) Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Melikgazi ilçesinde 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik Terörle Mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.