Bıçaklı telefon gasbına 11 yıl hapis

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, kaldırımda yürüyen V.E.'nin (15) cep telefonunu bıçak göstererek, gasbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet Ş. (20), 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mehmet Ş., mahkemece tutuklandı.

Olay, 15 Ekim günü, merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Ş., kaldırımda yürüyen V.E.'nin arkasından giderek, elindeki cep telefonunu bıçak gösterip, gasbetti. Ardından V.E.'ye telefonun satışının yapıldığına dair zorla imzalı kağıt alan Mehmet Ş., olay yerinden kaçtı. V.E.'nin şikayeti üzerine Mehmet Ş., yakalanarak, gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mehmet Ş. hakkında, 'silahla yağma' suçundan dava açıldı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davada tutuksuz sanık Mehmet Ş. ile V.E. hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmediğini belirten sanık Mehmet Ş., beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Mehmet Ş.´yi 'silahla yağma' suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutuklanmasına hükmetti. Karar sonrası Mehmet Ş., adliyede görevli polisler tarafından cezaevine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-11-25 13:33:35



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