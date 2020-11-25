Görme engelli kadına cinsel saldırıya 21 yıl hapis

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde yüzde 50 görme engelli A.U. (57) adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan R.S. (42), 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 24 Ekim´de meydana gelen olayda evli ve 7 çocuk babası R.S., yalnız yaşayan yüzde 50 görme engelli A.U.'nın evine giderek cinsel saldırıda bulundu. Kadının şikayeti üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan R.S., tutuklanarak cezaevine konuldu. Kayseri 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklu yargılanan R.S., karar duruşmasına Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmaya müdahil oldu. Sanık R.S., mağdurun kendisine iftira attığını ileri sürerek, suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanık R.S.'ye 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 21 yıl hapis cezası verdi.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri DHA

2020-11-25 14:17:59



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