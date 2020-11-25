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Vali Günaydın: "KADES, Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Noktasında Etkili Bir Uygulama”

İHA

Vali Günaydın: "KADES, Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Noktasında Etkili Bir Uygulama”

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle düzenlenen toplantıya katıldı.
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Vali Günaydın, toplantıda yaptığı konuşmada, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın Kadına Yönelik Şiddetin önlenmesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiğini ifade ederek, “Bunu yaparken en büyük destekçimiz sivil toplum örgütlerimiz. Kendilerine teşekkür ediyorum. Dernek başkanlarımız her zaman konuları yakından takip ediyorlar, kurumlarımızla işbirliği içerisinde bu işleri yürütüyorlar. Bu işbirliği ve koordinasyon kadınlarımıza yönelik şiddetin önlenmesinde bize büyük güç verecektir. Sivil toplum örgütlerimiz ve kurumlarımızın yapmış olduğu ortak çalışmalar ile farkındalığı artırmak çok önemlidir. Bunu sağladığımız zaman bu mücadelede önemli bir eşiği geçmiş olacağız” dedi. İçişleri Bakanlığımızın oluşturduğu Kadın Destek Uygulamasının (KADES) önemine değinen Vali Günaydın, “Bu uygulamayı sadece hanımefendiler indirebiliyor. Tüm hanımefendiler bu uygulamayı indirsinler. Bu uygulama kadına yönelik şiddeti önleme noktasında çok etkili ve önemli bir uygulama.” diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı konuşmada, Kadına Yönelik Şiddete karşı Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi vererek, önümüzdeki dönemde de Belediye olarak kendi üstelerine ne düşüyorsa tüm kurum ve kuruluşlarımız ile işbirliği içerisinde olmaya hazır olduklarını belirtti.
Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu da dernek çalışmaları hakkında bilgi vererek, “Kadına Yönelik Şiddete karşı Sayın Valimizin göstermiş olduğu özen için tüm kadınlar adına kendisine teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Konuşmaların ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Erdem Albayrak, Kayseri’de kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele yürütülen çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı.
Toplantının ardından Vali Günaydın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında kurulan Kades Tanıtım Standını ve Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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