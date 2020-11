Kayserigaz 568 bin 655 abone sayısına ulaştı Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba: “Kayserigaz pandemiye rağmen yatırımlarına devam etti”

Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, Kayserigaz olarak yaptıkları faaliyetler ve yatırımlar hakkında yaptığı değerlendirmede, Kayseri’de kasım ayı itibari ile 568 bin 655 aboneye ulaştıklarını söyleyerek, “Kayserigaz pandemiye rağmen yatırımlarına devam etti” dedi.

Kayseri’ye yapılan yatırımların değerlerinin 420 milyon TL’yi aştığını belirten Dinçer Akbaba, “Covid19 salgını, hem küresel ölçekte hem de ülkemizde oluşturduğu toplumsal ve ekonomik etkileri ile 2020 yılına damgasını vurdu. Kayserigaz olarak, pandemi döneminin tüm zorluklarına karşın, yatırım planlarımızda bir değişikliğe gitmedik ve doğal gaz altyapısının henüz bulunmadığı mahallelere ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürdük. Bu kapsamda, Kocasinan ilçesindeki Ebiç Mahallesi’ni kış mevsimi başlamadan önce, Eylül 2020 itibarıyla doğal gaz ile buluşturduk. 2,5 milyon TL’lik yatırım ile toplam 25 kilometre hat döşenen çalışmalarımız sonucunda, Ebiç’te 525 hanenin bulunduğu 48 cadde, doğal gaz hizmetinden yararlanabilir duruma geldi. Talas ilçesine bağlı Kuruköprü’de de doğal gaz altyapı çalışmalarına temmuz ayında başladık. 3 milyon 621 bin TL’lik yatırımla hayata geçirdiğimiz projeyle Kuruköprü’yü de hizmet ağımıza dahil etmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda, 47 cadde ve 650 binanın bulunduğu Kuruköprü için, toplam 31 bin 946 metre hat döşemiş bulunuyoruz. Özverili çalışmalarımız neticesinde, Kuruköprü Mahallesi yıl sonuna kadar doğal gaz kullanabilecek duruma gelecek. Faaliyetlerimize başladığımız 2003 yılından 2019’un sonuna kadar Kayseri’ye yaptığımız yatırımların toplamı 420 milyon TL’yi aşarken, 2020 yılında da hizmet bölgemize yaptığımız yatırımların 35,6 milyon TL’ye, döşenen yeni hat uzunluğumuzun da 182 kilometreye ulaşmasını hedefliyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Türkiye’nin her yerine doğal gaz götürme hedefi hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz de Kayserigaz olarak yaptığımız yatırımlarla bu hedefe destek olmak üzere çalışıyoruz” dedi.

Dinçer Akbaba, yatırımlar sayesinde abone sayılarının 568 bin 655’e ulaştığını söyleyerek, “Yatırımlarımız ile hizmet bölgemiz olan Kayseri’de 2019 yılı itibariyle Kocasinan, Melikgazi, Talas, Bünyan, Develi, Hacılar, İncesu, Yahyalı ve Yeşilhisar’a Tomarza’yı da ekleyerek doğal gazın ulaştığı ilçe sayısını 10’a çıkarmıştık. 2020 yılında yaptığımız bölgesel yatırımlar ile de Kuruköprü ve Ebiç mahallelerini, kapsama almış bulunuyoruz. Kasım ayı itibarıyla, merkez ilçeler olan; Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi ve Talas’ta toplam 536 bin 095 doğal gaz kullanan abonemiz bulunuyor. Yatırım alanımız içinde yer alan Bünyan, Develi, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde genişleme çalışmalarımız devam etmekte olup bu ilçelerimizde 32 bin 560 aboneye ulaşmış durumdayız. Kasım ayı itibarıyla Kayserigaz’ın merkez ve ilçelerdeki toplam abone sayısı 568 bin 655’e ulaştı” ifadelerini kullandı.



“Koronavirüsün etkisi ile doğalgaz kullanımında artış yaşandı”

Koronavirüs dolayısı ile alınan tedbirlerin ardından meskenlerde doğalgaz kullanımında artış yaşandığını belirten Akbaba, “Bildiğiniz üzere, Türkiye genelinde mart ayından itibaren korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin etkisi ile mesken abonelerinin doğal gaz tüketiminde büyük oranda artış yaşandı. Doğal gaz dağıtımı gibi günlük yaşamın vazgeçilmezi olan bir hizmet verirken önceliğimiz, bir yandan çalışanlarımızın sağlığını korumak, diğer yandan da kesintisiz gaz arzı için gerekli bakım ve onarım çalışmalarımıza aksatmadan devam etmek oldu. Bu süreçte, artan talebe çözüm üretmek; sahada, ofiste ve hizmet noktalarında her zaman tüketicinin yanında olmak üzere en büyük gücümüzü yetkin insan kaynağımızdan aldık. Bugün itibarıyla, 260 çalışanımızla abonelerimize kesintisiz ve kaliteli doğal gaz dağıtım hizmeti sunuyoruz. Ekim sonu verilerine göre 2020 yılında 11 bin 151 ihbarı değerlendirmeye aldık ve acil ihbarlara ulaşım süremiz de ortalama 9,46 dakika olarak gerçekleşti. Bu zamanlama, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) mevzuatında ihbarlara ulaşma süresi olarak belirlenen sürenin altında. Bunun da ekiplerimizin olay yerine intikalinin oldukça hızlı olduğunun bir göstergesi olduğunu söyleyebilirim” dedi.



“Ekiplerimiz 7/24 hizmet veriyor”

Müşteri memnuniyet oranlarının yüksek olduğunu ve ekiplerin kesintisiz hizmet verdiğini söyleyen Dinçer Akbaba, “Müşteri memnuniyetinde yüzde 96,6 gibi yüksek bir orana ulaşmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Güvenli ve ekonomik doğal gaz arzının sürekliliği için ekiplerimiz şebekemizin ulaştığı her noktada, 7 gün 24 saat aynı kalitede hizmet veriyor. Abonelerimizden aldığımız geri bildirimlere göre memnuniyetin en yüksek olduğu konular arasında; hızlı ve kolay işlem yapabilme imkânı, Acil 187 ekibimizin ihbarlara çok hızlı müdahale etmesi, şubelerimizin çalışma saatleri, hızlı gaz açma, ödeme kolaylığı, yüz yüze hizmet veren çalışanlarımızın güler yüzlü olması, ilgisi, yardımları ile çağrı merkezimizin yardımları gibi başlıklar ön plana çıkıyor. Şikâyet odaklı bildirimleri ise; servis kutusu, altyapı hasarları, gaz kesme gibi daha teknik konularda olduğunu söyleyebiliriz. Müşteri memnuniyetine dayalı iletişim sağlamamızda, süreçlerimizi mümkün olduğunca teknolojik çözümlerle bütünleştirmeye çalışmamızın etkisinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Abonelerimiz, online işlem merkezi, edevlet platformu, çağrı merkezi ve sosyal medya uygulamalarımız üzerinden taleplerini hızla bizlere iletebiliyor. Burada özellikle vurgulamak istediğim bir husus var. Abonelerimizin genel olarak tüm işlemleri için Acil 187 hattını arama eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu durumun yaratabileceği muhtemel olumsuzluklardan kaçınmak üzere, Acil 187 hattının gerçekten acil ve risk barındıran konular için aranması son derece önemli. Abonelikle ilgili diğer tüm işlemler için, biraz önce belirttiğim kanallar ile 444 5 429 numaralı çağrı merkezimizin her daim hizmette olduğunu söylemek isterim” dedi.



“Hava kirliliğine karşı birçok ülke gaz kullanımını tercih ediyor”

Dinçer Akbaba dünyada oluşan hava kirliliklerinden dolayı birçok ülkenin gaz kullanımını tercih ettiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kayseri’nin hava kirliliği yaşamasında ön plana çıkan sebeplerin sanayi, ulaşım ve konutlarda kullanılan yakıtlar, ilimizin coğrafi konumunda çanak yapısının sirkülasyona müsait olmaması, binaların yerleşim biçimi gibi etkenler olduğunu görüyoruz. Kayserigaz olarak, çalışmalarımızı Çevre İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürütüyor, Çevre Bakanlığı’nın hava kalitesini izleme ağından da şehrimizin durumunu takip ediyoruz. Temiz Hava Eylem Planı çerçevesinde yine İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara aktif olarak katılıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Dünya Kalkınma Bankası tarafından ilimizde yürütülen Hava Kalitesi Yönetimi Projesi’nde yer alıyor, çevreci bir yakıt türü olan doğal gazın kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları birlikte yürütüyoruz. Sadece Türkiye değil, dünya genelinde ısınmadan kaynaklı hava kirliliğine karşı birçok ülke doğal gaz kullanımını teşvik ediyor. Doğal gaz, havaya kükürt, is ve kül bileşikleri bırakmıyor. En az karbon içeren yakıt olan doğal gazda küresel ısınmaya yol açan sera gazı salımı düşük düzeyde bulunuyor. Doğal gazın bir diğer öne çıkan özelliği ise havadan hafif olması. Bu nedenle hava içinde yükselme eğiliminde olduğundan havalandırma bacalarından dışarı kolaylıkla atılabiliyor, yanma sonrasında katı atık ortaya çıkmıyor. Şehrimizde, doğal gaz kullanımına geçişin başladığı 2004 yılından itibaren, hem partikül madde oranlarında hem de kükürt dioksit oranlarında ciddi bir düşüş, partikül madde (PM) ve kükürt dioksit (SO2) değerlerinde ise yüzde 30’a varan iyileşmeler görüyoruz. Ancak bu değerler; şehrimizin Temiz Hava Eylem Planı’nda hedeflenen değerlere göre hala yeterli değil. Doğal gaz kullanımının yaygınlaşması ve tüm kurumlarımızın titizlikle çalışmalarını yürütmesi sonucunda Temiz Hava Eylem Planı’nda belirtilen hedeflere ulaşılacaktır.”

