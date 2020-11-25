Kayseri´de uygunsuz koşullarda et parçalayan 4 işletmeye 111 bin TL ceza



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, uygunsuz koşullarda tavuk etlerini parçalayan 4 işletmeye 111 bin 508 TL ceza uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, insan sağlığını koruma için gıda denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda denetlenen 4 işletmenin uygunsuz koşullarda tavuk eti parçaladıkları belirlendi. 4 işletmeye toplam 111 bin 508 TL ceza kesildi. İl Müdürlüğü´nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kocasinan İlçe Müdürlüğü ekiplerince, merdiven altı tabir edilen uygunsuz koşullarda tavuk parçalama yaptığı tespit edilen biri yabancı uyruklu şahıslar tarafından işletilen 4 işletmeye idari yaptırım uygulanmıştır. Denetimde tespit edilen sağlıksız koşullarda üretilmiş 150 kilogram tavuk kontrol görevlilerimiz nezaretinde işletme yetkilileri tarafından imha edilmiştir. İşletmelerin her birine 27 bin 877 TL olmak üzere toplamda 111 bin 508 TL idari para cezası uygulanmıştır."DHA-Genel Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2020-11-25 18:37:14



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