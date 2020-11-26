Erciyes kayak pistlerinde suni karlama başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin en gelişmiş yapay kar üretme sisteminin bulunduğu Erciyes Kayak Merkezi’nde suni karlama çalışmalarını başlattıklarını açıklayarak, “Erciyes Kayak Merkezi bu sezon adını dünyaya çok daha fazla duyuracak. Pandemi ile ilgili tüm tedbirlerin alındığı Erciyes’imiz yabancıların gözdesi olacak” dedi.

Kayağın ve sporun merkezi haline gelen Erciyes Dağı’nda suni karlama çalışmasının başlatıldığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Erciyes’te şuanda bütün otellerimizin ön rezervasyonları yapıldı, bu kış sezonu Erciyes Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin yine olmazsa olmazı olacak. Korona virüs tedbirleri kapsamında Erciyes’te kış sezonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Erciyes kayak pistlerinde gerek kayakçıların gerekse otel ve işletme sahiplerinin beklediği suni karlama çalışmasını, her yıl olduğu gibi bu yıl da başlattıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Erciyes’imizde sıcaklıklar suni karlama yapmaya uygun derecelere düştüğünde çalışmalarımızı başlatıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarıyla dünya çapında bir kayak merkezi haline gelen Erciyes’imiz bu tarihlerde suni karlama yapmaya uygun derecelere düşüyor. Bu yıl da derecelerin tutması ile birlikte ekiplerimiz çalışmalarını başlattı. Bununla birlikte alt zemin oluşturup üzerine gelecek doğal karla birlikte hızlı bir şekilde sezonu açacağız öyle ümit ediyoruz. Şu anda sahadaki bütün makinelerimiz teknik karlama çalışmalarına başlamış durumdalar. Erciyes Kayak Merkezi bu sezon adını dünyaya çok daha fazla duyuracak. Pandemi ile ilgili tüm tedbirlerin alındığı Erciyes’imiz yabancıların gözdesi olacak. ”

Yapılan suni karlama faaliyeti hakkında bilgiler veren Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu ise şu bilgileri verdi:

“Sıcaklık müsaade ettiği sürece gecegündüz durmadan devam edecek. Makinemiz saatte bir 25 metreküp kar üretme kapasitesine sahip. İnşallah kısa bir süre içerisinde hazırlayacağımız zeminle birlikte ana pistlerimizi karlayıp sezonumuzu başlatmak istiyoruz. Suni karlamanın iki önemli özelliği var. Birincisi uluslararası yarışmalarda biz çok kullandık. Uluslararası yarışmalarda, şampiyonalarda suni karlama zorunluluğu istiyorlar. İkinci önemli özelliği de turistik açıdan düşündüğümüzde de acenteler, oteller özellikle rezervasyonlarını sezondan önce aldıkları için bir kar garantisi vermek istiyorlar müşterilerine, misafirlerine. Biz de Erciyes’imizde bu imkanı sağlıyoruz. Ana pistlerimizi Kasıma yıl içerisinde karlayarak Aralık ayı içerisinde burada kar garantisi, kayak yapma garantisini vermiş oluyoruz. Ayrıca suni karlama biraz daha buza yakın zemin oluşturduğu ve toprakla bağlantıyı kesip daha uzun süreli bir erime sağladığı için sezonun uzamasına da bir katkısı oluyor.”

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