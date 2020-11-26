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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den Koramaz Vadisi’ndeki maden ocağı açıklaması

İHA

Büyükşehir’den Koramaz Vadisi’ndeki maden ocağı açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Koramaz Vadisi’nde yapılacak olan maden ocağı ile ilgili açıklamalar dolayısıyla, Büyükşehir Belediyesi kamuoyunu bilgilendirmek için bir açıklama yaptı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bazı kesimler tarafından eksik bilgilerle “kasıtlı” bir şekilde gündeme getirilen Koramaz Vadisi ve Maden Ocağı konusuna ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapılması gereği doğmuştur. Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehrin tüm değerlerine sahip çıkmayı ve bu değerleri tüm dünyaya tanıtmayı kendine görev bilmiştir. Koramaz Vadisi de bu değerler arasındadır ve UNESCO Dünya Geçici Mirası Listesi’ne alınması sürecinde Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın her türlü katkı ve desteği verdiği kamuoyunca bilinmektedir. Yine Başkan Büyükkılıç’ın Koramaz Vadisi ile ilgili bilim insanlarına destek vererek bölgede envanter çalışması yaptırması, defalarca kez bölgeye yerli ve yabancı misafirleri götürerek bilimsel veriler ışığında UNESCO nezdinde “Daimi Listeye” girmesi yönünde gayret göstermesi laftan öte kayıtlara giren bir gerçektir. Durum böyleyken 'Koromaz Vadisi ve Yöre İnsanına' sahip çıkma kılıfıyla başka amaçlar peşinde koşan bazı kesimlerin eksik ve yanlış bilgilerle zihinleri bulandırdığı üzülerek takip edilmektedir. Konumu gereği kanun ve yönetmelikleri iyi bilmesi gerekenlerin tüm bunlardan habersiz şekilde, üstelik bilmediği bir konuda araştırma yapma gereği bile duymadan konuyla ilgili çamur atması her şeyden önce bulunduğu konuma ve şehre saygısızlıktır. Son olarak bir milletvekili, Kayseri ili Melikgazi ilçesi Subaşı Mahallesi’ndeki maden ocağı ruhsatının AK Partili belediye başkanları tarafından verildiği iddiasını TBMM kürsüsünden bizim cevap hakkımızın bulunmadığı bir sırada gündeme taşımıştır. Sayın Milletvekili, hiçbir şekilde ne bir dayanak göstermiş, ne de bu açıklamaları yapmadan önce iddialarını doğrulatma gereği duymuştur. Koramaz Vadisi ya da il sınırları içerisinde konusu “maden” olan bir çalışmada Büyükşehir Belediyesi ya da ilçe belediyelerinin “Ruhsat verme” yetkisi bulunmamaktadır. 3213 sayılı Maden Kanunu’nda bu durum açıktır ve sorumlu kamu kurum ve kuruluşları da bellidir. Büyükşehir Belediyesi’nin maden ocağı ruhsatı ile herhangi bir ilgisi yoktur, ruhsatı veren belediye olmadığı gibi kanunlar kapsamında da “taraf” olamayacağı açıktır. Bahsi geçen şirkete, işletme izni ilgili kanun kapsamında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Çevresel Etki Değerlendirme Belgesi de Kayseri Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından verilmiştir. Yine maden sahası ve maden sahasına yol için alınan önlemlere ilişkin “Eski vasıf ve kapasitesine getirilme sözleşmesi” Kayseri Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Melikgazi ilçesi, Subaşı ve Küçükbürüngüz Mahalle sınırları içerisinde söz konusu şirketin maden ocağı açmasına dair mahalle muhtarlarının şikâyeti de Bakanlık tarafından takip edilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün yaptığı incelemede ise arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Subaşı Yeraltı Şehri ile Gaziler Mezarlığı’nın “Koordinat bilgileri verilen maden sahasının dışında yer aldığı” bilgisi mevcuttur. Yargıya intikal eden konuyla ilgili Yüce Türk Adaleti’nin verdiği karara da sonsuz saygı duymak ve o çerçevede hareket etmek herkesin görevidir. Haksız ve dayanaksız bir şekilde başka amaçlar peşinde koşarak kamuoyunu aldatan ve Büyükşehir Belediyesi ile Başkanını hedefe koyma gafletine düşenler bilmelidir ki; Kayseri sahipsiz değildir ve şehri ilgilendiren tüm konular hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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