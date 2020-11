Talas’tan şehit yakınları ve gazilere özel destek

Talas Belediyesi, ilçe genelinde ikamet eden şehit yakınları ve gazilere yönelik psikososyal destek uygulaması başlattı.

Özellikle pandemi süreciyle birlikte evlerinden çıkamayan ve bu nedenle psikolojik ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan şehit yakınları ve gaziler için başlatılan uygulamayla psikolog ve sosyologlar eşliğinde programlar düzenleniyor. Şehit yakınları ve gazi ailelerini pandemi sürecinin olumsuz etkilerinden uzaklaştırmayı hedefleyen uygulama, Kayseri’de ilk olma özelliği taşıyor. Uygulama kapsamında toplam 141 aile ziyaret edilecek. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Yardımcısı Cüneyt Dalgıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın şehit yakınları ve gazilere verdiği değerin altını çizdi. Başkan Yalçın’ın göreve geldiği ilk günden itibaren şehit yakınları ve gazi ailelerinin yanında olduğunu vurgulayan Dalgıç, Başkan Yalçın’ın talimatıyla belediye bünyesinde şehit aileleri ve gaziler için bir birim kurulduğuna dikkat çekti. Ailelere, “Belediye sizin eviniz, kapımız daima açık” diyen Dalgıç, “Öncelikle Başkanımız Mustafa Yalçın’ın selamlarını getirdik. Bu pandemi sürecinde de biraz evde kalmanız gerekiyor. Biz de gelip sizleri ziyaret etmek istedik. Bizim için önemlisiniz. Ne zaman nerede olursa olsun yanınızdayız. Pandemi bitince de belediyenin sizin bir eviniz olduğunu, kapımızın her zaman açık olduğunu bilmenizi isteriz. Amacımız şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi tek tek ziyaret edip halini hatırını sormak, ihtiyaçları olup olmadığını belirlemek. Gelmekten ve yanınızda olmaktan mutluyuz” şeklinde konuştu. Ziyaretler esnasında belediye ekiplerine eşlik eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da Başkan Yalçın’a teşekkür ederek “Mustafa Başkanımız göreve geldiği günden itibaren, ilk işi birim kurarak şehit aileleri ve gazilerle irtibata geçilmesini sağladı. Bu birimin başında da şehit kardeşi bir arkadaşımızın olması işimizi ve irtibatımızı kolaylaştırdı. Daima yanımızda olduğunu ve ailelerimizin sahipsiz olmadığını gösterdi. Biz de bundan mutlu oluyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz dernek olarak her zaman belediyemizin yanında olacağız” dedi.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren ve duygulandığı görülen bir şehit annesi de Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, “Daha önce böyle bir hizmet yoktu. Mustafa Başkanımdan da sizden de Allah razı olsun, oğlum gelmiş gibi oldum.” diye konuştu. Evinde ziyaret edilen bir gazi de Başkan Yalçın’ın desteğini daima hissettiklerini ifade ederek; “Başkan Mustafa Yalçın, bu hizmetlerini bir iş ya da görev olarak değil gönülden yapıyor” dedi.

“Bizlere karşı en hassas davranan belediyenin Talas Belediyesi ve Başkan Yalçın olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullanan gazi, şunları söyledi;

“Mustafa Başkanı çok takdir ediyorum çok teşekkür ediyorum kendisine. Bu konuda çok duyarlı. Başkan Yalçın, bunu bir görev olarak değil bir vefa olarak yapıyor. Gönülden yapıyor.” Kendileriyle daima ilgilenildiğini belirten bir gazi eşi de “Başkan Yalçın bizi hiç yalnız bırakmadı, çok teşekkür ederim. Her şey dört dörtlük” diye konuştu.

