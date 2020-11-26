En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nde koyun yetiştiriciliği yapan Mustafa Karataş’ın işletmesini Talas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ürker ile birlikte ziyaret etti.

Kentte 'Koyunculuğu Geliştirme Projesi' kapsamında kaliteli ırkların yetiştirilmesi amacıyla yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Şahin; ”Hedefimiz Kayseri'de kaliteli ve verimli ırklarla koyun sayısını kısa vadede 1 milyona ulaştırmaktır”ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.