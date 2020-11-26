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15 Temmuz şehidinin babası: “Ağırlaştırılmış müebbetin hiçbir ehemmiyeti yok; Meclis'teki terör sevicileri bizi kahrediyor”

İHA

15 Temmuz şehidinin babası: “Ağırlaştırılmış müebbetin hiçbir ehemmiyeti yok; Meclis'teki terör sevicileri bizi kahrediyor”

15 Temmuz hain darbe gecesinde Gölbaşı’nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda şehit olan özel harekat polisi Cennet Yiğit’in babası Yahya Kemal Yiğit, hain kalkışmada Ankara’yı bombalayan pilotların aldığı cezaya ilişkin, “Ağırlaştırılmış müebbet almalarının hiçbir ehemmiyeti yok. Meclisteki terör sevicileri, o hainler bizi kahrediyor” dedi.
FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016’da yapılan hain kalkışmada Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan komiser Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, Akıncı Üssü davasında Ankara’yı bombalayan pilotların 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet cezası almasına ilişkin konuştu. Yiğit, “79’ar kez ağırlaştırılmış hapis cezaları almaları veya 179 kez ağırlaştırılmış hapis cezaları almaları samimi söylüyorum hiçbir ehemmiyeti yok. Bu vatana ihanet edenlerin cezalarını Türk yargısı veriyor. Bizleri tabi ki memnun ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Bu vatana hizmet eden, devleti yöneten herkesten Allah razı olsun. Esas önemli olan bu FETÖ’cü ve PKK’lı hainlerin arkasındaki güçtür. Teröristleri yönetenler mecliste duruyor. Birileri bu hain kalkışmayı itibarsızlaştırmak için her türlü şeyleri söylüyorlar. Bizler bu namussuzların kimlerden güç aldığını çok iyi biliyoruz. Meclisteki bu terör sevicilerinin, teröristlere destek olanlarında kimlerden güç aldığını bu imanlı Türk milleti çok iyi biliyor. Onun için meclisteki bu terör yandaşlarının cezalandırılmaları lazım. Biz bu vatana bir evlat verdik. Binlerce evlat vermeye hazırız. Bunlar bizi üzmüyor. Bu vatan için Çanakkale’de, istiklal harbinde, Sarıkamış’ta yüzbinlerce şehit verdik. Bunlarda vatan evladı. Biz 15 Temmuz’da 251 şehit verdik. Çok ucuz atlattık. Allah korusun 250 bin şehitte verebilirdik, 2.5 milyon şehitte verebilirdik. Bu vatana feda olsun. Hepimiz şehit adayıyız. Meclisteki terör sevicileri, o hainler bizi kahrediyor. Yoksa f16 pilotları ağırlaştırılmış müebbet almışlar, sivil imamlar ağırlaştırılmış müebbet almışlar. Vallahi bunlar bizi tatmin etmiyor. Esas bu vatana ihanet edenlerin dağdaki çobanından en üstteki FETÖ denen alçağa kadar hepsi temizlenmesi lazım. Bu milletin feraseti ve imanı bunları yok etmeye muktedirdir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Rabbim bu vatanı yönetenlere güç ve kuvvet versin. Onların işi gerçekten çok zor” ifadelerini kullandı.
Yiğit, “Cumhurbaşkanımız o hain kalkışmaya göğsünü siper edip meydanlara çıktığında birileri belediye başkanlarının evinde ayak ayak üstünde kahvesini yudumlayıp ellerini ovuşturarak bu hain kalkışmanın gerçekleşmesini istiyordu. Rabbim onlara bu fırsatı vermedi, vermeyecekte. Hepimiz bunun bilincindeyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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