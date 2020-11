Baştan sona yenilenen Yaris; Toyota Plaza Kayseri’de satışa sunuldu

Toyota, tamamen yenilenen dördüncü nesil Yaris’i Türkiye pazarında satışa sundu. Eğlenceli sürüşü, pratik kullanımı ve sportif tarzıyla segmentine dinamizm getirecek yeni Yaris benzinli 209.100 TL’den, Yaris Hybrid ise 299.200 TL’den başlayan fiyatlarla Kayseri’de hizmet veren Toyota Plaza Aksoy’da yerini aldı.

1999 yılında ilk nesli tanıtıldığından bu yana yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkan Yaris, dördüncü nesliyle de birçok ilke imza atıyor. Tasarım dili, sürüş dinamikleri, teknolojisi ve güvenlik özellikleriyle ses getirmeye hazırlanan ve Toyota’nın TNGA platformu üzerine yapılan Yeni Yaris Toyota Plaza Aksoy’da sizleri bekliyor.



Yenilikçi Yaklaşım

İlk nesil Yaris ile Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü alan Toyota, ikinci nesil Yaris ile segmentinde Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız alan ilk model unvanını kazandı. Üçüncü nesil Yaris ise, segmentinde kullanılan ilk hibrit motoru ile öne çıktı. Dördüncü nesil Yaris de, segmentinde ilk ön orta hava yastıkları ve Kavşakta Çarpışma Önleyici Sistem ile sınıfının en iyi güvenliğini sunuyor. Güvenlikten ödün vermeyen Yeni Yaris, AUTOBEST Ödülleri’nde takdir görürken, yüksek güvenlik teknolojileriyle SAFETYBEST 2020 ödülünü de kazandı. Yoğun şehir içi yollarda çevik bir sürüş sağlayacak şekilde tasarlanan Yaris, aynı zamanda içeride geniş, konforlu ve yüksek kaliteye sahip bir kabin sunuyor. Bağlantı teknolojileriyle ve yüksek donanım seviyeleriyle birlikte kullanıcıların beklentilerini aşmayı başarıyor. Toyota’nın TNGA platformu üzerine yapılan Yeni Yaris, bu sayede daha iyi dinamiklere, daha alçak ağırlık merkezine ve daha iyi gövde dayanımına sahip oldu. TNGA platformu sayesinde Yaris, bir önceki modeline göre yüzde 37 daha sert bir şasiye ve 12 mm daha düşük ağırlık merkezine sahip oldu. Toyota, Yaris modelini dördüncü nesil hibrit güç ünitesiyle buluşturdu ve bu sayede daha düşük yakıt tüketimi ve daha düşük emisyonlar elde edildi. Aynı zamanda Toyota Yaris Hybrid, elektrikli motoruyla daha uzun mesafeler ve daha yüksek maksimum hızlar sunuyor.



Dinamizmi Yansıtan Tasarım

Yeni nesil Yaris, ilk nesilden itibaren sahip olunan pratikliği, çeviklik ve duyulara hitap eden bir tasarımda buluşturuyor. Enerjik bir tasarıma sahip olan yeni Yaris, her zaman hareket etmeye hazır bir görünüme sahip.

Koşmaya hazırlanan atletlerden ve atılmaya hazır güçlü bir boğadan ilham alarak tasarlanan Yaris, yeni GAB platformunun getirdiği avantajlarla birlikte hem daha sıra dışı bir tasarıma hem de içeride daha geniş bir yaşam alanına sahip oldu. Aracın uzunluğu 4 metreden daha kısa olmasına karşın, dingil mesafesinin 50 mm artmasıyla daha fazla yaşam alanı elde edildi. GAB platformuyla birlikte yüksekliği 40 mm azaltıldı, genişliği 50 mm ve iz açıklığı 57 mm artırılan Yaris daha sportif profile ulaştı. Genel uzunluğu 5 mm azaltılan boyutlarıyla birlikte Yaris, sınıfının lideri dönüş çapına sahip oldu. Yeni platformun tasarımcılara sunduğu daha fazla özgürlük sayesinde göz alıcı bir tarza sahip olan Yaris, büyük ve alçak ön ızgarası, LED ön farları, LED sinyalleri, dinamik jant tasarımları, alçak tavan çizgisi ve araç boyunca uzanan bumerang formuyla her açıdan harekete hazır olduğunun altını çiziyor.



Sportif ve teknoloji odaklı

Yeni Toyota Yaris’in kabini, dış tasarımdaki dinamik tarzı içeride de sportif bir yaşam alanıyla buluşturacak şekilde tasarlandı. Daha geniş ve daha rahat koltuklar, yumuşak dokuya sahip malzemeler, mavi ambiyans aydınlatması, birbirine uyumlu çizgileri ve teknolojileri Yeni Yaris’in çekiciliğini artırıyor. Sürücü kokpiti, her şeyin tamamen sürücü kontrolü altında olacak şekilde tasarlandı. Bununla birlikte Toyota, Yaris’in görüş açısını daha da iyileştirmek adına A sütununu daha geriye aldı ve ön konsolu daha alçak şekilde konumlandırdı. Sürücü ve ön yolcu arasındaki mesafe 20 mm artırılarak kabin konforu ileriye taşındı. Bununla birlikte Yeni Yaris 700 mm derinlik ve 286 litre bagaj hacmine sahip. Yeni Yaris’te bulunan Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon bağlantı sistemlerine sahip 8 inç Toyota Touch multimedya ekranı tüm modellerde standart olarak sunuluyor. Bununla birlikte TFT çok fonksiyonlu gösterge ekranı ve ön cama yansıtmalı Renkli Gösterge Ekranı (Head Up Display) sürücüye yol ve sürüşle ilgili bilgiler kolayca iletilmesini sağlıyor.



Daha fazla güç, daha az tüketim

Yeni Toyota Yaris, 1.5 litre hibrit ve 1.5 litre benzinli motor seçenekleriyle satışa sunuldu. Dördüncü nesil Toyota Hybrid teknolojisi, hafif ve daha verimli olmasıyla Yaris’in her açıdan daha yüksek performans vermesini sağlıyor. Toyota Yaris’in sahip olduğu 1.5 Hybrid Dynamic Force sistemi; daha fazla güç, şehir içinde toplam sürüşe göre daha fazla elektrikli sürüşü ve bir önceki modele göre yüzde 20 daha az yakıt tüketimi sağlıyor.

Yeni Yaris’te kullanılan hibrit sistemde; üç silindirli, değişken supap zamanlamasına sahip 1.5 litre Atkinson çevrimi benzinli motor yer alıyor. Avrupa yollarına uyacak şekilde geliştirilen Yaris’in hibrit sistem gücü yüzde 16 artırılarak 116 HP’ye ulaştı. Sadece elektrik motoruyla yapılan sürüşlerde 130 km/s hıza çıkabilen Yaris, elektrikli motorunu şehir içi yollarda daha fazla kullanabiliyor. Araçta CO2 emisyonu 86 g/km’ye düşürülürken, WLTP çevriminde yakıt tüketimi bir önceki modele göre yüzde 20 iyileştirilerek 2.8 lt/100 km olarak ölçüldü. Yeni Yaris Hybrid’in 0100 km/s hızlanması önceki nesle göre 2.3 saniye geliştirilerek 9.7 saniye oldu. Daha esnek bir sürüş sağlayan aracın, 80120 km/s arasındaki hızlanması da 2 saniye iyileştirilerek 8.1 saniye oldu. Yaris, hibrit motorun yanı sıra 1.5 litrelik Dynamic Force benzinli motoruyla da tercih edilebilecek. 125 PS güç ve 153 Nm tork üreten 3 silindirli motor, 6 ileri manuel şanzıman veya WCVT şanzıman ile tercih edilebilecek.



Her versiyonda zengin donanımlar

Toyota’nın Yeni Yaris modeli Türkiye’de zengin standart donanımlarıyla birlikte tüm beklentileri karşılayacak şekilde satışa sunuluyor. Yaris Hybrid Dream, Flame ve Passion donanım seviyeleriyle tercih edilebilecek.

Yaris’in tüm donanım seçeneklerinde kablosuz akıllı telefon şarj özelliği, geri görüş kamerası ve 8 inç multimedya ekranı standart olarak yer alıyor. Bununla birlikte daha üst donanım seçeneklerinde akıllı giriş sistemi, parçalı deri koltuklar, ön cama yansıtmalı göstergeler, çift bölgeli otomatik klima, bitone iki renkli gövde ve siyah tavan seçenekleri yer alıyor. Yaris’in hibrit versiyonunda Toyota Safety Sense güvenlik teknolojileri standart olarak bulunuyor. Yaris’in benzinli versiyonunda Dream ve Flame versiyonları tercih edilebilecek. Bu versiyonlarda XPack paketiyle Toyota Safety Sense güvenlik teknolojilerini de satın almak mümkün olacak.



B Segmentinin En Güvenlisi

Toyota, Yaris ile birlikte segmentinin en güvenli otomobilini kullanıcılarla buluşturuyor. Güvenliği her zaman ileriye taşıma felsefesine bağlı olarak Toyota, Yaris’e Toyota Safety Sense 2.5’i adapte etti. Kamera ve radar sistemiyle çalışan yeni nesil sistem, yeni özellikler ön plana çıkıyor. Yaya ve bisiklet algılama özelliğine sahip Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Kavşaklarda Çarpışma Önleyici Sistem ve Acil Durum Yönlendirme Desteği yer alıyor. Kavşak Dönüş Asistanı, karşı şeritten bir araç geliyorsa veya bir yaya yolun karşısına geçiyorsa, sağa veya sola dönen sürücüyü uyarıyor ve gerektiğinde otomatik frenleme yapıyor. Buna ek olarak Yeni Yaris’te, 0205 km/s arasındaki hızlarda çalışan Akıllı Şerit Takip Sistemi yer alıyor ve yönlendirmeyi kontrol ederek aracı şeritte tutuyor. Yeni Yaris’te sürücü yardımcılarının yanı sıra, segmentinde bir ilk olarak ön orta hava yastıkları yer alıyor. İçeridekileri yan çarpışmalarda yaşanacak darbelerden koruyacak şekilde tasarlanan ön orta hava yastığı ve son jenerasyon Toyota Safety Sense ile birlikte Yaris, dünyanın en güvenli B segmenti olarak iddiası bir kez daha ortaya koyuyor.

