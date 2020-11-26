FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ´de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan astsubay M.U., tutuksuz yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen yıl hakkında dava açılan ve açığa alınan astsubay M.U., Kayseri 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davada hazır bulundu. Tanık beyanları sonrasında savunma yapan tutuksuz sanık M.U., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanık M.U.´yu 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-11-26 16:56:11



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