Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, uyuşturucu madde ticari yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda, uyuşturucu madde ticari yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve üst aramalarında 2 kilo 412 gram metamfetamin, 15 gram bonzai, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanırken, 3'ü de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)
2020-11-26 17:47:31
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