Hes Kablo Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon: 6-7 (Penaltılarla)

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA)STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Yusuf Bozdoğan, Kemal Mavi

HES KABLO KAYSERİSPOR: İsmail Çipe Ahmet Kartal (Dk. 45 Miguel Lopes), Oğuzhan Çapar, Adem Doğan (Dk. 45 Dimitrios Kolovetsios), Emirhan Doğan (Dk. 45 Aziz Eraltay), Hasan Hüseyin Acar, Zoran Kvrzic, Emre Demir, Muğdat Çelik, Yaw Ackah (Dk. 86 Attamah), Denis Alibec (Dk. 42 Wilfried Kanga)

HEKİMOĞLU TRABZON: Batuhan Ahmet Şen Ender Gör (Dk. 80 Bahadır Erol), Sezer Özmen, Onur Akdeniz, Miraç Acer, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 64 Uğur Kuru), Berkay Sefa Kara (Dk. 73 İsmail Haktan Odabaşı), Bahadır Taşdelen, Musa Caner Aktaş (Dk. 97 Burhan Eşer), Oğuz Kocabal (Dk. 45 Samet Yalçın), Batuhan Karadeniz (Dk. 64 Can Erdem)

GOLLER: Dk. 12 Dk. 84 Zoran Kvrzic, Dk. 86 Wilfried Kanga (Hes Kablo Kayserispor) Dk. 10 Dk. 25 Dk. 34 (P) Batuhan Karadeniz (Hekimoğlu Trabzon)

SARI KARTLAR: Hasan Hüseyin Acar, Lopes, Oğuzhan Çapar (Hes Kablo Kayserispor) Serkan Odabaşoğlu, Miraç Acer, Ender Gör (Hekimoğlu Trabzon)Ziraat Türkiye Kupası 4´üncü tur maçında Hes Kablo Kayserispor, evinde karşılaştığı Hekimoğlu Trabzon ile normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3 biten maçı seri penaltı atışları sonrası 7-6 kaybetti ve kupaya veda etti.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-11-26 20:21:34



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