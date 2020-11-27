Develi Belediyesporlu Yusuf Afşar: "Hedefimiz Play-Off’a kalmak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Develi Belediyesporlu Yusuf Afşar: "Hedefimiz Play-Off’a kalmak"

İHA

Develi Belediyesporlu Yusuf Afşar: "Hedefimiz Play-Off’a kalmak"

Develi Belediyespor oyuncusu Yusuf Afşar, PlayOff’lara kalmak istediklerini söyledi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 3. Grup'ta mücadele veren Develi Belediyespor’da moraller yerinde. Ligde son oynadığı 4 maçı kazanarak liderliğe kadar yükselen Develi Belediyespor PlayOff grubuna yükselmek istiyor. Bu haftayı maç yapmadan geçirecek olan Develi Belediyespor, liderliğin keyfini yaşıyor. Takımın başarılı oyuncularından Yusuf Afşar yaptığı açıklamada, "Her hafta güzel oyun ile birlikte önemli galibiyetler alıyoruz. Nevşehir Belediyespor maçından sonra seri galibiyetlerimiz başladı ve devam ediyor. Takım olarak maç maç ilerleyerek PlayOff’lara kalmak ve Develi’ye bu gururu yaşatmak istiyoruz. Form grafiğimiz her geçen gün yükselerek devam ediyor. Galibiyetlerin devamı gelecek" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bünyan'da kadınlara KADES uygulaması anlatıldı
YEREL HABERLER Bünyan'da kadınlara KADES uygulaması anlatıldı
Hes Kablo Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon: 6-7 (Penaltılarla)
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon: 6-7 ...
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 - Hekimoğlu Trabzon: 3
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 - Hekimoğlu ...
Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama
FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis
Ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu
Develi’de ilçe protokolü tedbirleri denetlemeye devam ediyor
YEREL HABERLER Develi’de ilçe protokolü tedbirleri denetlemeye devam ...
Kayseri Üniversitesi, Kayseri’nin kırsal kalkınmasına yönelik projeler için kolları sıvadı
YEREL HABERLER Kayseri Üniversitesi, Kayseri’nin kırsal kalkınmasına ...
Pozitif hasta, akrabası ile dolaşırken yakalandı
YEREL HABERLER Pozitif hasta, akrabası ile dolaşırken yakalandı
Özvatan çiçek balı tescillendi
YEREL HABERLER Özvatan çiçek balı tescillendi
Melikgazi'de 110 dairenin kura çekimi ve anahtar teslimi yapılacak
YEREL HABERLER Melikgazi'de 110 dairenin kura çekimi ve anahtar ...
Türk Diyanet-Sen Vakfında devir teslim töreni yapıldı
YEREL HABERLER Türk Diyanet-Sen Vakfında devir teslim töreni yapıldı
Başkan Çolakbayrakdar’dan pazarda korona virüs uyarısı
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar’dan pazarda korona virüs ...
15 Temmuz şehidi Cennet'in babası: Verilen cezalar yüreğimize su serpti
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidi Cennet'in babası: Verilen cezalar ...
Vatandaşlar korona virüsten kaçtı, soba satışları arttı
YEREL HABERLER Vatandaşlar korona virüsten kaçtı, soba satışları ...
Baştan sona yenilenen Yaris; Toyota Plaza Kayseri’de satışa sunuldu
YEREL HABERLER Baştan sona yenilenen Yaris; Toyota Plaza Kayseri’de ...
Başkan Yalçın'dan 'ortak akıl' toplantısı
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'dan 'ortak akıl' toplantısı
15 Temmuz şehidinin babası: “Ağırlaştırılmış müebbetin hiçbir ehemmiyeti yok; Meclis'teki terör sevicileri bizi kahrediyor”
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidinin babası: “Ağırlaştırılmış ...
Melikgazi belediyesi 2020’de asfalt rekoru kırdı
YEREL HABERLER Melikgazi belediyesi 2020’de asfalt rekoru kırdı
Erciyes'te kayak sezonu için suni karlama başladı
YEREL HABERLER Erciyes'te kayak sezonu için suni karlama başladı
İl Müdürü Şahin: "Hedefimiz Kayseri’de Kaliteli ve Verimli Irk Sayısını Artırmak"
YEREL HABERLER İl Müdürü Şahin: "Hedefimiz Kayseri’de Kaliteli ve ...
İYİ Partililer besicilerin sıkıntılarını dinledi
YEREL HABERLER İYİ Partililer besicilerin sıkıntılarını dinledi
Talas’tan şehit yakınları ve gazilere özel destek
YEREL HABERLER Talas’tan şehit yakınları ve gazilere özel destek
İYİ Parti Milletvekili Ataş: "Kamuda şeffaflık ve hesap verme yok edildi"
YEREL HABERLER İYİ Parti Milletvekili Ataş: "Kamuda şeffaflık ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X