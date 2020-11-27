Kayserispor kupaya veda etti

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Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'na 4.Eleme Turunda veda etti.

Ziraat Türkiye Kupasına 3.Eleme Turunda katılan Hes Kablo Kayserispor, 4.turda elendi. Ziraat Türkiye Kupası 3.Kademe maçında Yomraspor’u 50 gibi farklı mağlup ederek üst tura çıkan ve Hekimoğlu Trabzon ile eşleşen sarı kırmızılı ekip, aynı başarıyı gösteremeyerek elendi.

Ziraat Türkiye Kupası 4.Kademe maçında sahasında Hekimoğlu Trabzon ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor, normal süresi 33 biten müsabakada penaltı atışları sonrasında turu geçemedi. Hes Kablo Kayserispor rakibine penaltı atışları neticesinde 76 mağlup olarak kupaya havlu attı.

Hes Kablo Kayserispor, 20182019 ve 20192020 sezonlarında Ziraat Türkiye Kupasına son 16 turunda veda etmişti.

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