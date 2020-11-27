Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanı Selami Duman’dan Kayseri'ye pandemi ziyareti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanı Selami Duman: "Kayseri'de Sağlık Yöneticileri ve Çalışanları Arasında Büyük Bir Uyum Var"

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanı Selami Duman ve Meslek Hastalıkları Birim Sorumlusu Dr. Füsun Tünay, Kayseri’ye gerçekleştirdikleri çalışma ziyaretinde, pandemi döneminde sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'nin eşlik ettiği Daire Başkanı Duman ve Birim Sorumlusu Tünay ilk olarak Kayseri Devlet Hastanesi Pandemi servisini ziyaret etti. Ziyaret sırasında İl Sağlık Müdürü Benli'nin Kayseri'deki pandemi ve filyasyon çalışmaları hakkında bilgi aktardığı ikili, daha sonra ilçe sağlık müdürlüklerini ziyaret etmek üzere Devlet Hastanesinden ayrıldı.

Ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, sağlık yöneticileriyle, sağlık çalışanları arasında büyük bir uyum ve ahenk gördüğünü dile getiren Daire Başkanı Selami Duman, "Sağlık çalışanlarımızın motivasyonunun üst düzeyde olduğunu, gözlerinin içinin güldüğünü gördük. Bu zorlu süreçte yoğun bir tempoda çalışmalarına rağmen görevlerini yürüten sağlık çalışanlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Emekleri ve haklarını ödenemez. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

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