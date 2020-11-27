Endürlük’e soğuk günde sıcak asfalt

Talas Belediyesi, ihtiyaç duyulan bölgelerde kış öncesi asfalt çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda doğalgaz hat döşeme çalışmaları tamamlanan Endürlük Mahallesi’nde asfalt serimine başlandı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da mahalleye giderek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Burada kısa bir değerlendirme yapan Başkan Yalçın, Endürlük’te önemli alt ve üstyapı hizmetlerinin eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, “Kayserigaz burada doğalgaz hattı döşeme çalışması yaptı. Eş zamanlı olarak Elektrik Şirketi tarafından telekom hatları da yer altına aldı. Elektrik Şirketi yeni aydınlatma direkleri koydu. Biz de yolu genişletmek amacıyla bazı noktalarda bahçe duvarlarını geriye çektik. Ardından mıcır serip reglajını yaptık şimdi de sıcak asfaltını seriyoruz. Çok güzel bir ortak çalışma oldu. Endürlük’e hayırlı olsun” dedi.

Bölge sakinleri de yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Biz Endürlük olarak yıllardır böyle çalışma görmemiştik. Başkanımız sağ olsun her ihtiyacımızı karşılıyor. Kendilerine çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Mahalle içerisinde Kayserigaz yaklaşık 6.8 km. uzunluğunda hat döşeyerek mahalleye doğalgazı ulaştırırken altyapı kuruluşları da eş zamanlı çalışmayla Endürlük’te elektrik ve iletişim hatlarını yer altına aldı. KCETAŞ bin 400 metre uzunluğundaki havai hattı yer altına alarak, 30 adet aydınlatma direği monte ederken, 2 bin metre uzunluğunda telekom havai hattı da yer altına aldı.

Mahallede yapılması gereken alt ve üstyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra Talas Belediyesi de önce bazı bölgelerde bahçe duvarlarını geriye çekti sonra da reglaj yapıp asfalt çalışmasına başladı. Endürlük’te hat geçen tüm cadde ve sokakları baştan aşağıya asfaltlayan Talas Belediyesi, bölge halkının bu kışı hem sıcak hem de konforlu geçirmesine imkan sağladı.

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