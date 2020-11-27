Başkan Çolakbayrakdar’a ‘organik ürünlerin üretimi ve tüketimine destek’ teşekkürü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çolakbayrakdar’a ‘organik ürünlerin üretimi ve tüketimine destek’ teşekkürü

İHA

Başkan Çolakbayrakdar’a ‘organik ürünlerin üretimi ve tüketimine destek’ teşekkürü

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kapadokya Organik Tarım Üreticiler Birliği Derneği (KAPTAR) Başkanı Dr. Yeşim Bekyürek ve yönetimini misafir etti. Ziyarette konuşan KAPTAR Başkanı Dr. Yeşim Bekyürek, organik ürünlerin üretimine ve tüketimine her zaman destek olan ve üretici ile tüketicinin bir araya gelmesinde büyük katkı sağlayan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Misafirlerini belediye hizmet binasında ağırlayan Başkan Çolakbayrakdar, sağlıklı beslenmenin en iyi yolunun ekolojik pazar ve organik ürünlerden geçtiğini vurguladı. İnsan odaklı toplum yararına olan çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “Kocasinan Belediyesi olarak organik tarım konusunda üzerimize düşen her türlü görevi başarıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Organik tarımın içerisinde olduğu her türlü organizasyonu destekliyor ve bu tür organizasyonların her zaman yanındayız. Bizler insana hizmet eden belediyecilik anlayışının yanı sıra insan sağlığını ön planda tutan her türlü işlevi en önemli görevlerimiz arasında görüyoruz. Organik pazara yaklaşımımız da insan sağlığına verdiğimiz önemden kaynaklanmaktadır. Özellikle Kayseri genelinde yapılan tarım ve ziraatın yüzde 20’si Kocasinan bölgesinde gerçekleşmektedir. Bu noktada çeşitli projeler ve çalışmalar yürütüyoruz. Ata tohumu siyez ve gacer buğdayı ile tıbbi ve aromatik bitkiler projelerimizle Türkiye’ye örnek olduk. Ayrıca organik ürünlerin vatandaşa doğrudan ulaştırılması noktasında organik ürünlerin satıldığı pazar yerimizle bu hizmete aracılık etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bunun yanı sıra KAYÇEV’de üretmiş olduğumuz organik gübre ile de üreticilerimize ciddi manada destek sağlıyoruz. Diğer taraftan ücretsiz olarak dağıtmış olduğumuz ‘Karahıdır’ olarak bilinen yerli tohumlardan oluşan domates fideleri organik tarımı destekleyici mahiyetteki en önemli faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır. Fidelerimizin sürdürülebilir tohumlardan olması bu noktada çok önemlidir. Kocasinan Belediyesi olarak bundan sonraki çalışmalarımızda da insan sağlığını ön planda tutan her türlü organizasyonda yer alacağız. Diğer hizmetlerimiz gibi bu tür çalışmalara öncülük edip, ülkemiz ve şehrimize örnek işler yapmaya devam edeceğiz. Gayretimiz, ülkemiz ve şehrimizin içindir.”

KAPTAR Başkanı Dr. Yeşim Bekyürek ise organik ürünlerin üretimine ve tüketimine her zaman destek olan ve üretici ile tüketicinin bir araya gelmesinde büyük katkı sağlayan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Kocasinan’daki ‘yüzde100 Ekolojik Pazar’ının her geçen yıl artan başarısı ile sezonu kapattıklarını belirten Bekyürek, 2020 verilerine göre, 160 ton organik ürün satıldığını ve 722.5 bin TL ciro elde edildiğini söyledi.
Bekyürek, ‘yüzde 100 Ekolojik Pazar’daki ürün fiyatlarına dikkat çekti ve şu açıklamalarda bulundu: “Görülüyor ki devlet, üretimi; yerel yönetimler de sivil toplum örgütlerinin katkıları ile organik pazarları destekler, üretim ve tüketimde yerellik sağlanarak organik pazarlar üreticiden tüketiciye hale gelirse, organik ürünlerdeki fiyatlar da aşağı çekilebiliyor. Kayseri Kocasinan yüzde 100 Ekolojik Pazarı da Türkiye’deki diğer organik pazarlar ile karşılaştırıldığında ürün fiyatları en düşük pazar olma başarısını bu sayede sürdürüyor. Buğday Derneği olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yerel yönetimleri işbirliği içinde hem üretim hem pazar ayağı bir arada olacak şekilde organik tarımı desteklemeye çağırıyoruz. %100 Ekolojik Pazar modelinin yaygınlaşmasını temenni ediyoruz. Bundan dolayı bizlere destek olan Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çandıroğlu tekrar Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü oldu
YEREL HABERLER Çandıroğlu tekrar Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü oldu
Hafta sonu Melikgazi vezneleri açık
YEREL HABERLER Hafta sonu Melikgazi vezneleri açık
Süper Lig'de en çok kurtarış yapan Lung oldu
YEREL HABERLER Süper Lig'de en çok kurtarış yapan Lung oldu
Kayserispor'un Türkiye Kupası karnesi
YEREL HABERLER Kayserispor'un Türkiye Kupası karnesi
İşten gelen kadın annesini ölü buldu
YEREL HABERLER İşten gelen kadın annesini ölü buldu
Endürlük’e soğuk günde sıcak asfalt
YEREL HABERLER Endürlük’e soğuk günde sıcak asfalt
Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanı Selami Duman’dan Kayseri'ye pandemi ziyareti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanı Selami Duman: "Kayseri'de Sağlık Yöneticileri ve Çalışanları Arasında Büyük Bir Uyum Var"
YEREL HABERLER Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanı Selami Duman’dan ...
Büyükşehir Zabıtasından denetim
YEREL HABERLER Büyükşehir Zabıtasından denetim
Zoran 2 gol kaydetti
YEREL HABERLER Zoran 2 gol kaydetti
Kayserispor kupaya veda etti
YEREL HABERLER Kayserispor kupaya veda etti
Başkan Büyükkılıç Özvatan ve Felahiye'de
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç Özvatan ve Felahiye'de
Pedro Henrique için seferberlik
YEREL HABERLER Pedro Henrique için seferberlik
Melikgazi'de 7 ayrı bölgede muhtarlar toplantısı yapılacak
YEREL HABERLER Melikgazi'de 7 ayrı bölgede muhtarlar toplantısı ...
İlhan Depe ve Nurettin Korkmaz ayrı çalışıyor
YEREL HABERLER İlhan Depe ve Nurettin Korkmaz ayrı çalışıyor
Develi Belediyesporlu Yusuf Afşar: "Hedefimiz Play-Off’a kalmak"
YEREL HABERLER Develi Belediyesporlu Yusuf Afşar: "Hedefimiz ...
Bünyan'da kadınlara KADES uygulaması anlatıldı
YEREL HABERLER Bünyan'da kadınlara KADES uygulaması anlatıldı
Hes Kablo Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon: 6-7 (Penaltılarla)
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon: 6-7 ...
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 - Hekimoğlu Trabzon: 3
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 - Hekimoğlu ...
Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama
FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis
Ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu
Develi’de ilçe protokolü tedbirleri denetlemeye devam ediyor
YEREL HABERLER Develi’de ilçe protokolü tedbirleri denetlemeye devam ...
Kayseri Üniversitesi, Kayseri’nin kırsal kalkınmasına yönelik projeler için kolları sıvadı
YEREL HABERLER Kayseri Üniversitesi, Kayseri’nin kırsal kalkınmasına ...
Pozitif hasta, akrabası ile dolaşırken yakalandı
YEREL HABERLER Pozitif hasta, akrabası ile dolaşırken yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X