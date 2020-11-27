Büyükşehir'in 2012 yılı bütçesi 1 milyar 500 MİLYON TL

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminde 2021 yılı performans programı ile Plan ve Bütçe Komisyon raporu görüşülerek, Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi 1 milyar 500 milyon TL olarak kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında gündemindeki konuları karara bağlamak üzere toplandı. Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen meclis toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı performans programı görüşülerek karara bağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı performans programında 47 adet performans hedefi, söz konusu hedeflere ulaşabilmek için yürütülecek olan 187 faaliyet/proje için 1 milyar 45 milyon 680 bin TL faaliyet gideri, 454 milyon 320 bin TL genel yönetim gideri olmak üzere toplam 1 milyar 500 milyon TL kullanılması planlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçenin 2021 Yılı Performans Programı ve 2021 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporlarının da yer aldığı toplam 25 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi 1 milyar 500 milyon TL olarak kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı, uğurlu olmasını diledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin Ankara’da tedavi gördüğünü hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan’ın da karantinada olduklarını vurgulayarak, meclis adına geçmiş olsun dileklerini iletti. Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından söz alan Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir de, bütçenin hayırlı olmasını dileyerek, “Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a kırsala yönelik hizmetleri için teşekkür ediyorum. Memduh Başkanımız 16 ilçeye ayrım gözetmeksizin hizmet ediyor, bunu da özellikle vurgulamak istiyorum” diye konuştu.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ardından KASKİ Genel Kurulu da toplanarak, gündem maddelerini görüşüp karara bağladı. KASKİ’nin 2021 yılı bütçesi 450 milyon TL olarak kabul edildi.

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