Develi'de trafik kazası: 3 yaralı

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Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, DeveliYahyalı Yolu Saray Halı Kavşağı'nda meydana gelen kazada, 38 EV 588 plakalı otomobil ile 38 TT 500 kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin yan yattığı kazada yaralanan 3 kişi itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarılarak ambulanslar ile hastaneye sevk edildi. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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