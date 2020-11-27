Kayseri'de üniversite öğrencisine, 'karantina ihlali'nden beraat

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de koronavirüs hastası temaslısı üniversite öğrencisi İ.Y. (20), karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan yargılandığı davada beraat etti.

Geçen 30 Eylül'de koronavirüs testi pozitif çıkan anne ve babası ile temaslı olduğu iddiasıyla üniversite öğrencisi İ.Y. hakkında 14 günlük karantina tedbiri uygulandı. 10'uncu günde karantinayı ihlal eden İ.Y., polisin HES sorgulamasında yakalandı. Tutanak tutulan İ.Y. hakkında, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan sanık İ.Y. karar duruşmasında hazır bulundu. Karantina süresini 10 gün olarak bildiğini öne süren sanık İ.Y., "Dışarı çıkmamam gerektiğini bilmiyordum. Karantinanın 14 gün olduğunu bilseydim çıkmazdım. Bize 10 gün karantina olacağını söylediler. Suç işleme kastım yoktu. Beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık İ.Y.'nin, karantina süresiyle ilgili tebligat yapılmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-11-27 17:59:44



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