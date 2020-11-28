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Kayseri'de temel atma, etkinlik ve açılışlar ertelendi

İHA

Kayseri'de temel atma, etkinlik ve açılışlar ertelendi

Kayseri İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla temel atma, etkinlik ve açılışlar 1 Ocak 2021 tarihine kadar ertelendi.
İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine istinaden Vali Şehmus Günaydın başkanlığında İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplandı. Yapılan açıklamada; Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Bu doğrultuda mezkur genelge ile, Sağlık Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığına hitaben gönderilen 01.10.2020 tarih ve 1604 sayılı yazıda; “COVID19 Bilimsel Danışma Kurulunca fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasının ve ileri tarihe ertelenmesinin önerildiği” belirtilerek, İçişleri Bakanlığı’nın 02.10.2020 tarih ve 16230 sayılı Genelgesi ile Sağlık Bakanlığının mezkur yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesi hususunun Valiliklere bildirildiği belirtilmiştir. Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya’da ve özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü kamuoyunun malumu olduğu zikredilmek suretiyle, bu çerçevede Sağlık Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına iletilen 27.11.2020 tarih ve 149 sayılı yazıda da; “Dünyada halen COVID19 vaka artışları devam etmektedir. Ülkemizde de Covid19 vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da önümüzdeki kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan COVID19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmayarak 3 (üç) ay sonraya ertelenmesini önermiştir.” Denildiği ifade edilmektedir. Bu doğrultuda; 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanunla; Derneklerin genel kurul toplantılarının ertelenmesine dair İçişleri Bakanına yetki veren 7244 sayılı Kanunun 2/ç fıkrasına ekleme yapılarak erteleme yetkisinin üçer aylık sürelerle üç defaya kadar kullanılabileceği hüküm altına alındığı, İçişleri Bakanlığınca da 24.11.2020 tarihli Onay ile Derneklerin genel kurul toplantılarının Şubat ayı sonuna kadar ertelendiği belirtilmiştir. 2. Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda; daha önceden 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler, barolar ve meslek odaları tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesine, ayrıca; içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla alınarak uygulamaya geçirilen tedbirler kapsamında; temel atma ve kutlama amacıyla yapılacak her türlü etkinlik ve açılışların (işyeri açılışları dahil) 01.01.2021 tarihine kadar ertelenmesine, farklı isimlerle faaliyet gösteren birden çok katta hizmet veren alışveriş mekanlarının (mağazalar, ucuzluk pazarları vb.) havalandırmaya sahip olmayan bodrum katlarına müşteri alınmamasına, koronavirüsle mücadele kapsamında Bakanlıklarca yayımlanan kurallar, ilimizde alınan kararlar ve olası riskler hususunda gerekli bilgilendirmelerin her türlü sosyal medya araçları vasıtasıyla yapılmasına, koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan tüm denetimlerin daha sık olarak devamına. Alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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