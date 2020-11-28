Kayseri'de, Çin aşısının gönüllü vatandaş uygulaması başladı



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Şehir Hastanesi´nde, Çin'de geliştirilen Covid-19 aşısı, Faz 3 çalışmaları kapsamındaki gönüllü vatandaşlara uygulanmaya başlandı.

Türkiye'de Çin aşısının Faz 3 çalışmalarının yürütüldüğü 25 merkezden biri olan Kayseri Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının ardından gönüllü vatandaşlar üzerinde de aşı denemesi başladı. Hastanede gerekli kontrolleri yapılan gönüllü vatandaşlara, tansiyon ve ateşleri ölçüldükten sonra aşı yapıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılıç Toker, gönüllü başvurusunda çok iyi durumda olduklarını belirterek, "Pazartesi günü itibariyle halktan gönüllü almaya başlamıştık. Talepleri karşılamakta zorlanacağımız seviyeye geldik. Önümüzdeki haftalarda daha da artacağını düşünüyoruz. Geçtiğimiz bir ay içinde bu aşıyı sağlık çalışanlarına yapmıştık. Onlarda herhangi bir yan etki saptamadık. O yüzden gönüllülere büyük bir rahatlıkla aşı yapmaya başladık" dedi.

14 GÜN SONRA İKİNCİ DOZ UYGULANACAK

Faz 3 seviyesinin güvenli aşı fazı olduğunu kaydeden Toker, "Aşının etkinliği kanıtlanmış seviyesindeyiz. Koruyuculuğunun ne kadar etkili olabileceğini takip etmek için yapıyoruz. İki doz şeklinde yapıyoruz. Aşıyı koronavirüsle enfekte olmamış kişilere uyguluyoruz. O nedenle önce kan, ağız ve burundan sürüntü örnekleri alıyoruz. Bunlarda da sonuç negatif geldiği takdirde, hiçbir şekilde enfeksiyonla karşılaşmadığını saptarsak bu hastalarımıza aşı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KATKIDA BULUNMAK İSTEDİM'

Faz 3 kapsamında gönüllü olan Serkan Alaca (42) "Pandeminin başlangıcından beri tüm sağlık çalışmalarımız fedakarca görev yapmaktalar. Vatandaşlar olarak bunu yakından gözlemliyoruz. Sağlık çalışanlarımızın bu gayretine karşı sade bir vatandaş olarak katkıda bulunmak istedim. Bilime ve sağlık çalışanlarına katkıda bulunma amacındaydım. Aşı çalışmasına gönüllü olarak katılmaktayım. Belirlenmiş kurallara herkes uymalı. Maske, hijyen ve sosyal mesafe en temel kural. Tüm vatandaşlarımızın sıkı bir şekilde kurallara riayet etmesini tavsiye ederim. Sağlık sisteminin daha fazla bloke olmaması için vatandaşlarımız hassas davranmalılar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2020-11-28 10:54:03



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