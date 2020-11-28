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Yerli aşı çalışmalarının yapıldığı laboratuvarı DHA görüntüledi

DHA

Yerli aşı çalışmalarının yapıldığı laboratuvarı DHA görüntüledi


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)TÜRKİYE'de koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşılar arasında insan deneyleri başlayan ilk aşının çalışmalarının yürütüldüğü Kayseri Erciyes Üniversitesi'ndeki laboratuvarı DHA görüntüledi. Aşının Faz 1 çalışmalarının yürütüldüğü üniversite bünyesindeki merkezin müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, gönüllülere ikinci doz uygulamanın yapıldığını hatırlatarak, "Şu ana kadar herhangi bir problemle karşılaşmadık, güvenlik bir şekilde ilerliyoruz" dedi.
Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) Türk bilim insanları tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşının Faz 1 çalışmaları devam ediyor. Yerli aşı adayları arasında yaygın uygalamaya en yakın olan ve insan deneyleri sürdürülen aşının Faz 1 kapsamındaki ilk doz uygulaması 44 gönüllüye kasım ayı başında yapıldı. Önemli bir yan etki bulgusuna rastlanmayan ilk doz uygulamadan sonra önceki gün ikinci doz uygulama başladı. Yerli aşının ikinci doz uygulaması İKUM laboratuvarında sürüyor.
'GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE İLERLİYORUZ'
İKUM Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, DHA'nın görüntülediği çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Doç. Dr. Sezer, 1999 yılında kurulan araştırma merkezinde 1300'e yakın klinik araştırmayı tamamladıklarını belirterek, "Yerli aşımız Türkiye´de ilk kez Covid19´a karşı geliştirilen bir proje. Şu an itibarıyla 44 gönüllümüz üzerinde ilk dozları tamamlandı. Güvenli bir şekilde ilerliyoruz. Sağlıklı insanlarla çalışıyoruz. Bu bir klinik araştırma. Şu ana kadar yaşadığımız ciddi bir sıkıntı olmadı, ciddi bir yan etkiye rastlamadık. Sadece diğer aşılarda da görülebilecek, çok az sayıda aşı yerinde ağrı gibi şikayetlere rastladık. Onun dışında gayet güvenli. Zaten aşı yapılacak 44 kişiye aynı anda yapmadık. Bunları belli gruplar halinde aşılamasını tamamladık. Yine bu şekilde Faz 1´in tamamı gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.
'ARALIK AYI İÇİNDE FAZ 2´YE GEÇMEYİ PLANLIYORUZ´
İkinci doz uygulamasının devam ettiğini kaydeden Doç. Dr. Sezer, "44 gönüllümüzün aşıları tamamlandıktan sonra 21 günü tamamlayan gönüllülerimize ikinci doz aşılarına geçen perşembe günü başladık. İlk gönüllümüzün de aşıları yapıldı. İkinci doz aşısında herhangi bir problemle karşılaşmadık. Bu anlamda kliniğimizde ilk faz tamamlandığı takdirde biz Aralık ayı içinde Faz 2´ye başlamayı planlıyoruz. Bununla ilgili gönüllerimiz de başvurmaktadır. Yerli aşımıza destek olmak için gönüllü olmaktadırlar. Umarım biran önce Covid-19´a karşı aşımız insanlarımıza ve diğer ülkelerdeki insanlar için kullanıma sunulacaktır. Faz 1´in ikinci doz uygulamasında yeni bir gönüllü almıyoruz. Ancak Faz 2 ve Faz 3 çalışmaları yeni gönüllülerin katılımına açık olacaktır. Şu an için ilk dozu uyguladığımız 44 kişi ile devam edeceğiz" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2020-11-28 11:47:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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